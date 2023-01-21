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Australian Open
21 января 2023, 10:03 |
31
0

Томлянович перенесла операцию на колене

Австралийская теннисистка пропустит несколько месяцев

21 января 2023, 10:03 |
31
0
Томлянович перенесла операцию на колене
Getty Images/Global Images Ukraine. Айла Томлянович

Австралийская теннисистка Айла Томлянович сообщила, что перенесла операцию на колене.

Отметим, что из-за травмы 29-летняя спортсменка пропускает Australian Open.

«Утром я перенесла небольшую процедуру на колене, она прошла очень хорошо. К сожалению, я пропущу ближайшие несколько месяцев, но рада, что предприняла необходимые для здоровья шаги. Для хорошего требуется время, и очень скоро я начну восстановление!», – сообщила Томлянович.

В текущем сезоне 35-я ракетка мира не сыграла ни одного матча.

Несколько дней назад оперативное вмешательство потребовалось и Нику Кирьосу.

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Айла Томлянович Australian Open 2023 травма колена
Источник Twitter
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