Томлянович перенесла операцию на колене
Австралийская теннисистка пропустит несколько месяцев
Австралийская теннисистка Айла Томлянович сообщила, что перенесла операцию на колене.
Отметим, что из-за травмы 29-летняя спортсменка пропускает Australian Open.
«Утром я перенесла небольшую процедуру на колене, она прошла очень хорошо. К сожалению, я пропущу ближайшие несколько месяцев, но рада, что предприняла необходимые для здоровья шаги. Для хорошего требуется время, и очень скоро я начну восстановление!», – сообщила Томлянович.
В текущем сезоне 35-я ракетка мира не сыграла ни одного матча.
Несколько дней назад оперативное вмешательство потребовалось и Нику Кирьосу.
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