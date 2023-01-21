Томлянович перенесла операцию на колене

Австралийская теннисистка Айла Томлянович сообщила, что перенесла операцию на колене.

Отметим, что из-за травмы 29-летняя спортсменка пропускает Australian Open.

«Утром я перенесла небольшую процедуру на колене, она прошла очень хорошо. К сожалению, я пропущу ближайшие несколько месяцев, но рада, что предприняла необходимые для здоровья шаги. Для хорошего требуется время, и очень скоро я начну восстановление!», – сообщила Томлянович.

В текущем сезоне 35-я ракетка мира не сыграла ни одного матча.

Несколько дней назад оперативное вмешательство потребовалось и Нику Кирьосу.