Пумас расторгли контракт с Алвесом, арестованным по делу о домогательствах
Бразильский защитник стал безработным
Мексиканский клуб «Пумас» объявили о расторжении контракта с защитником Дани Алвесом.
Ранее сообщалось, что 39-летний бразилец, подозреваемый в сексуальных домогательствах, задержан в Барселоне. 23-летняя девушка обвиняет Алвеса в изнасиловании в ночном клубе.
«Этим решением клуб подтверждает приверженность к нетерпимости к действиям любого члена нашей организации, направленных против ее духа и ценностей.
Наш клуб выступает за уважение, честное и достойное поведение наших игроков как на поле, так и за его пределами, поскольку они являются образцом для подражания в обществе, в Мексике и в других странах мира.
Мы не можем позволить, чтобы поведение одного человека могло навредить нашей философии, которая всегда была образцовой в обучении и развитии молодых спортсменов в стране», – заявил президент мексиканского клуба Леопольдо Сильва.
Трудовое соглашение Алвеса с «Пумас» было рассчитано до конца сезона.
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