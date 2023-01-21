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  4. Пумас расторгли контракт с Алвесом, арестованным по делу о домогательствах
Испания
21 января 2023, 09:53 |
330
1

Пумас расторгли контракт с Алвесом, арестованным по делу о домогательствах

Бразильский защитник стал безработным

21 января 2023, 09:53 |
330
1
Пумас расторгли контракт с Алвесом, арестованным по делу о домогательствах
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвес

Мексиканский клуб «Пумас» объявили о расторжении контракта с защитником Дани Алвесом.

Ранее сообщалось, что 39-летний бразилец, подозреваемый в сексуальных домогательствах, задержан в Барселоне. 23-летняя девушка обвиняет Алвеса в изнасиловании в ночном клубе.

«Этим решением клуб подтверждает приверженность к нетерпимости к действиям любого члена нашей организации, направленных против ее духа и ценностей.

Наш клуб выступает за уважение, честное и достойное поведение наших игроков как на поле, так и за его пределами, поскольку они являются образцом для подражания в обществе, в Мексике и в других странах мира.

Мы не можем позволить, чтобы поведение одного человека могло навредить нашей философии, которая всегда была образцовой в обучении и развитии молодых спортсменов в стране», – заявил президент мексиканского клуба Леопольдо Сильва.

Трудовое соглашение Алвеса с «Пумас» было рассчитано до конца сезона.

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Барселона полиция Дани Алвес арест УНАМ Пумас
Источник УНАМ Пумас
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