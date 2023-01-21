ЛЕОНЕНКО: «Блудный сын вернулся домой. Ракицкого нужно простить»

Футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал возвращение украинского защитника Ярослава Ракицкого в донецкий «Шахтер»:

«Блудный сын вернулся домой, что тут еще можно сказать. Я к нему всегда нормально относился. Наверное, Йовичевич на него рассчитывает, раз пригласил.

Я так понимаю, он уже заканчивает с футболом. Мне вообще не нравится, когда уходишь, а потом возвращаешься в клуб. Это означает, что кто-то ошибся. В его случае – ошибся Фонсека. Он его убрал из «Шахтера». Поэтому Ракицкий не виноват, и я бы на месте болельщиков его не осуждал.

Его осуждают за три года в «зените»? Футболистов всегда надо прощать, потому что среди них есть много глупых, и они не настолько подкованы политически. Я не думаю, что Ракицкий – предатель. Просто так он бы в «Шахтер» в это время не пришел. Тем более он безобидный, открытый и простой парень.

Тут вопрос в другом: поможет он «Шахтеру» или нет. В УПЛ особо нагружаться не придется, а под еврокубки все тренеры просят два состава. Скорее всего, его брали под ротацию».