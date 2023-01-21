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Украина. Премьер лига
21 января 2023, 06:00 | Обновлено 21 января 2023, 06:11
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ЛЕОНЕНКО: «У Мудрика было очень много брака даже в нашем чемпионате»

Эксперт прокомментировал переход украинского хавбека из «Шахтера» в «Челси»

21 января 2023, 06:00 | Обновлено 21 января 2023, 06:11
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ЛЕОНЕНКО: «У Мудрика было очень много брака даже в нашем чемпионате»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал переход украинского хавбека Михаила Мудрика из донецкого «Шахтера» в английский «Челси»:

«Пусть Мудрик слушает только тех людей, которых он уважает, особенно футбольных. Сейчас у него появится очень много подсказчиков, жополизов и «друзей», главное, чтобы он не попал под их влияние. В Англии он должен думать больше о футболе. От Мудрика сразу будут ждать голов и результативных передач.

Если будет давить сумма трансфера, то он пропадет. Помню, как мне Лобановский говорил: «Сегодня ты должен забить». Для меня это было – как зубы почистить. Если Мудрик будет относиться к этому также, то у него все получится.

Меня пугает другое. У Мудрика было очень много брака даже в нашем чемпионате, а в Англию он перешел в статусе суперзвезды, которой еще не является. Это для него самое страшное.

Мудрик должен забыть все, что у него было в «Шахтере», где позволялось практически все. В «Челси» такого не будет. Сейчас Мудрик начинает новую жизнь. А «Шахтер» молодцы – продали футболиста за такие деньги. Я их поздравляю.

Также я не понимаю этих долгосрочных контрактов, как у Мудрика с «Челси» – на 8 лет. Скоро, наверное, на 15 лет будут подписывать. Странновато выглядит.

Будет сложно. Мудрик пришел в «Челси», как суперзвезда, но чемпионат мира показал, что даже топовые игроки могут оказаться в запасе. Я имею в виду Роналду. Мудрику придется подстраиваться под новый чемпионат.

У него есть сильная сторона – скорость, но я не знаю, есть ли у него характер. Ему нужно не зацикливаться на своей цене, а делать результативные действия. То, что Мудрик тренируется день и ночь еще не говорит о том, что он сильный футболист. Я очень хочу, чтобы у него получилось в «Челси», чтобы нам хоть кем-то можно было гордиться. Я буду болеть за Мудрика больше всего, потому что этот парень знает, что такое скорость».

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Источник FanDay
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