ЛЕОНЕНКО: «У Цыганкова в каждом туре будет рыгачка. Расти он уже не будет»

Футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал переход украинского хавбека Виктора Цыганкова из киевского «Динамо» в испанскую «Жирону»:

«Теперь смешно вспоминать, куда раньше хотел перейти Цыганков. По-моему, он называл топ-клубы, а на выходе оказалась Жирона, которая занимает 12 место в Ла Лиге. Очень грустно, если до этого дошло. Ринат Ахметов снова оказался выше Игоря Суркиса. Один трансфер Шахтера вышел больше стоимости всего Динамо. Так что, я опять поздравляю Рината Леонидовича и опять не поздравляю Игоря Михайловича.

Что касается самого трансфера Цыганкова, то скажу так. Это в мое время нужно было уходить, чтобы заработать. Я открыто тогда сказал, что не хочу играть в «Динамо» при Лобановском, где нужно впустую бегать и терять свое здоровье. Но меня не отпустили, хотя я хотел в Монако и по мне было предложение. Я просто хотел заработать, потому что не был миллионером, как Цыганков.

А Цыганков в «Динамо» уже заработал, поэтому я не понимаю этот переход. Как вы думаете: Цыганков и Миколенко много сыграют в еврокубках в этих клубах? Я вообще не пойму, зачем он перешел в Жирону, когда есть «Динамо». Я думаю, ему нужно было оставаться в киевском клубе. Хорошо хоть «Динамо» пять миллионов получило, и Цыганков ушел не бесплатно, как в свое время Коноплянка из «Днепра».

В Динамо хоть одна радость случилась – Шовковский вернулся. Он 20 лет отдал «Динамо», ему кабинет прямо на поле нужно ставить. Думаю, Игорь Михайлович опоздал с этим решением – Шовковского еще раньше надо было возвращать. Я и раньше не мог понять: зачем Вукоевич нужен? Вообще не понимаю, что он делал в «Динамо». При нем мы не купили ни одного балканского футболиста, хотя за Балканы отвечать трудно, когда есть Срна.

Даьнейшая карьера Ціганкова? Из Жироны нельзя уйти на повышение. Посмотрите, как 18-летние игроки Барселоны гоняют Реал. А Цыганкову уже 25. Что в этой ситуации должен делать Цыганков? Гонять Барселону и Реал? Тогда получится, только я в это не верю. Это его будут гонять игроки Реала и Барселоны. У Цыганкова в каждом туре чемпионата Испании будет «рыгачка», а с суперклубами там вообще без вариантов. Так что расти он уже точно не будет. Мудрика я буду поддерживать, а Цыганкова – нет, потому что ему нечего делать в Жироне.

Кто больше ослабнет – Шахтер без Мудрика или Динамо без Цыганкова? Наверное, Динамо. Цыганков больше делал для киевского клуба, чем Мудрик для Шахтера. Мудрик мало забил и отдал в нашем чемпионате по сравнению с Цыганковым. Но Мудрик только раскрылся и сразу же уехал в Лондон, а Цыганков долгое время играл в Украине».