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Англия
20 января 2023, 21:29 | Обновлено 20 января 2023, 21:45
259
0

Где смотреть онлайн матч АПЛ Ливерпуль – Челси

Команды сыграют в 21-м туре сезона

20 января 2023, 21:29 | Обновлено 20 января 2023, 21:45
259
0
Где смотреть онлайн матч АПЛ Ливерпуль – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 21 января, в Ливерпуле на поле стадиона «Энфилд» состоится поединок 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» сыграет с «Челси». Начало – в 14:30 по киевскому времени.

В Украине трансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Мерсисайдці в турнирной таблице чемпионата Англии занимают 9-е место, имея в активе 28 очков после 18 матчей. «Синие» идут аккурат за «Ливерпулем» – они 10-е также с 28-ю набранными очками после 19 матчей.

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Источник Sport.ua
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