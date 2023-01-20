В субботу, 21 января, в Ливерпуле на поле стадиона «Энфилд» состоится поединок 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» сыграет с «Челси». Начало – в 14:30 по киевскому времени.

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В Украине трансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Мерсисайдці в турнирной таблице чемпионата Англии занимают 9-е место, имея в активе 28 очков после 18 матчей. «Синие» идут аккурат за «Ливерпулем» – они 10-е также с 28-ю набранными очками после 19 матчей.