Англия20 января 2023, 21:29 | Обновлено 20 января 2023, 21:45
259
0
Где смотреть онлайн матч АПЛ Ливерпуль – Челси
Команды сыграют в 21-м туре сезона
20 января 2023, 21:29 | Обновлено 20 января 2023, 21:45
259
0
В субботу, 21 января, в Ливерпуле на поле стадиона «Энфилд» состоится поединок 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» сыграет с «Челси». Начало – в 14:30 по киевскому времени.
- Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua
В Украине трансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
Читайте также:Ливерпуль – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Мерсисайдці в турнирной таблице чемпионата Англии занимают 9-е место, имея в активе 28 очков после 18 матчей. «Синие» идут аккурат за «Ливерпулем» – они 10-е также с 28-ю набранными очками после 19 матчей.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Настройте свою личную ленту новостейНастроить ленту
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 января 2023, 00:33 3
Выставочная игра завершилась со счетом 5:4 в пользу парижан
Бокс | 20 января 2023, 17:28 1
Задержка с боем связана с деньгами
Футбол | 20.01.2023, 13:59
Футбол | 20.01.2023, 10:24
Футбол | 20.01.2023, 18:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.01.2023, 21:10 12
19.01.2023, 22:23 1
19.01.2023, 10:11
20.01.2023, 09:45
19.01.2023, 12:45 6
18.01.2023, 22:24 10
18.01.2023, 18:55 11
19.01.2023, 11:13 1