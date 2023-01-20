Микель АРТЕТА: «Троссар усилит Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал переход Леандро Троссара из «Брайтона»:

«Все в команде хорошо поработали, чтобы Леандро присоединился к нам. Он разносторонний игрок с отличными техническими способностями, интеллектом и обширным опытом выступлений в английской Премьер-лиге и на международной арене.

Приобретение Троссара усилит нашу команду, ведь мы приближаемся ко второй части сезона. Все с нетерпением ждут возможности поработать с ним. Мы приветствуем Леандро и его семью в «Арсенале».

Мы отправили все необходимые документы и надеемся, что он будет доступен для участия в матче с «Манчестер Юнайтед» в воскресенье».