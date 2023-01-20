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Англия
20 января 2023, 18:26 | Обновлено 20 января 2023, 18:42
569
1

Микель АРТЕТА: «Троссар усилит Арсенал»

Тренер «Арсенала» – о новичке команды

20 января 2023, 18:26 | Обновлено 20 января 2023, 18:42
569
1
Микель АРТЕТА: «Троссар усилит Арсенал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал переход Леандро Троссара из «Брайтона»:

«Все в команде хорошо поработали, чтобы Леандро присоединился к нам. Он разносторонний игрок с отличными техническими способностями, интеллектом и обширным опытом выступлений в английской Премьер-лиге и на международной арене.

Приобретение Троссара усилит нашу команду, ведь мы приближаемся ко второй части сезона. Все с нетерпением ждут возможности поработать с ним. Мы приветствуем Леандро и его семью в «Арсенале».

Мы отправили все необходимые документы и надеемся, что он будет доступен для участия в матче с «Манчестер Юнайтед» в воскресенье».

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Микель Артета Арсенал Лондон Леандро Троссард
Источник ФК Арсенал Лондон
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Alex906
Трассар это реальное усиление .а Мудрик это вилами по воде 
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