Микель АРТЕТА: «Троссар усилит Арсенал»
Тренер «Арсенала» – о новичке команды
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал переход Леандро Троссара из «Брайтона»:
«Все в команде хорошо поработали, чтобы Леандро присоединился к нам. Он разносторонний игрок с отличными техническими способностями, интеллектом и обширным опытом выступлений в английской Премьер-лиге и на международной арене.
Приобретение Троссара усилит нашу команду, ведь мы приближаемся ко второй части сезона. Все с нетерпением ждут возможности поработать с ним. Мы приветствуем Леандро и его семью в «Арсенале».
Мы отправили все необходимые документы и надеемся, что он будет доступен для участия в матче с «Манчестер Юнайтед» в воскресенье».
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