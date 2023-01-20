Вместо Мудрика. Арсенал подписал бельгийского вингера

«Арсенал» официально сообщил о подписании вингера «Брайтона» Леандро Троссара. Условия сделки не называются, указано только что 28-летний бельгиец подписал долгосрочный контракт.

Троссар выступает на позиции левого вингера, как и Михаил Мудрик, которого «Арсенал» подписать так и не сумел.

В нынешнем сезоне на счету Троссара 7 голов и 3 ассиста в 17 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Трансферная стоимость бельгийца оценивается в 30 миллионов евро.