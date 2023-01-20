Вместо Мудрика. Арсенал подписал бельгийского вингера
Леандро Троссар покинул «Брайтон»
«Арсенал» официально сообщил о подписании вингера «Брайтона» Леандро Троссара. Условия сделки не называются, указано только что 28-летний бельгиец подписал долгосрочный контракт.
Троссар выступает на позиции левого вингера, как и Михаил Мудрик, которого «Арсенал» подписать так и не сумел.
В нынешнем сезоне на счету Троссара 7 голов и 3 ассиста в 17 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Трансферная стоимость бельгийца оценивается в 30 миллионов евро.
North London's newest arrival. pic.twitter.com/utp1apPmmv— Arsenal (@Arsenal) January 20, 2023
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