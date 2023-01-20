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  4. Вместо Мудрика. Арсенал подписал бельгийского вингера
Англия
20 января 2023, 17:47 |
398
1

Вместо Мудрика. Арсенал подписал бельгийского вингера

Леандро Троссар покинул «Брайтон»

20 января 2023, 17:47 |
398
1
Вместо Мудрика. Арсенал подписал бельгийского вингера
ФК Арсенал

«Арсенал» официально сообщил о подписании вингера «Брайтона» Леандро Троссара. Условия сделки не называются, указано только что 28-летний бельгиец подписал долгосрочный контракт.

Троссар выступает на позиции левого вингера, как и Михаил Мудрик, которого «Арсенал» подписать так и не сумел.

В нынешнем сезоне на счету Троссара 7 голов и 3 ассиста в 17 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Трансферная стоимость бельгийца оценивается в 30 миллионов евро.

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Арсенал Лондон Брайтон Леандро Троссард трансферы трансферы АПЛ
Источник ФК Арсенал Лондон
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Serhii P.
це кращий варіант, чувак вже має досвід виступів в АПЛ, де себе показав непогано.
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