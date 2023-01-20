Юрген КЛОПП: «Мудрик – действительно хороший игрок»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне матча АПЛ против «Челси» поделился своим мнением по поводу звездного новичка «Синих» Михаила Мудрика:

«Он действительно хороший игрок, его скорость, техника, голы – очень хорошее сочетание качеств. Иметь возможность выпускать его на одном фланге, а Жоао Фелиша на другом — вау, это действительно интересно. «Челси» решает свои проблемы не так, как мы».

Напомним, «Челси» заплатил «Шахтеру» за Мудрика 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов предусмотрены в виде бонусов.