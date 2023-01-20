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  4. Юрген КЛОПП: «Мудрик – действительно хороший игрок»
Англия
20 января 2023, 16:36 |
1595
1

Юрген КЛОПП: «Мудрик – действительно хороший игрок»

Тренер «Ливерпуля» – о новичке «Челси»

20 января 2023, 16:36 |
1595
1
Юрген КЛОПП: «Мудрик – действительно хороший игрок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне матча АПЛ против «Челси» поделился своим мнением по поводу звездного новичка «Синих» Михаила Мудрика:

«Он действительно хороший игрок, его скорость, техника, голы – очень хорошее сочетание качеств. Иметь возможность выпускать его на одном фланге, а Жоао Фелиша на другом — вау, это действительно интересно. «Челси» решает свои проблемы не так, как мы».

Напомним, «Челси» заплатил «Шахтеру» за Мудрика 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов предусмотрены в виде бонусов.

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Михаил Мудрик Юрген Клопп Ливерпуль Челси трансферы трансферы АПЛ
Источник Sky Sports
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Aleksandr Plutakhin
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