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Australian Open
20 января 2023, 16:15 |
166
0

Костюк / Русе – Мелихар / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите трансляцию матча второго круга парного разряда Australian Open

20 января 2023, 16:15 |
166
0
Костюк / Русе – Мелихар / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

21 января украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором круге украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сразится против девятого сеяного тандема ​​Николь Мелихар / Эллен Перес (США / Австралия). Матч состоится первым запуском на John Cain Arena. Время начала матча – 02:00 по Киеву.

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Марта Костюк смотреть онлайн Елена-Габриэла Русе Australian Open 2023 Николь Мелихар Эллен Перес
Источник Sport.ua
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