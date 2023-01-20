Костюк / Русе – Мелихар / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите трансляцию матча второго круга парного разряда Australian Open
21 января украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Во втором круге украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сразится против девятого сеяного тандема Николь Мелихар / Эллен Перес (США / Австралия). Матч состоится первым запуском на John Cain Arena. Время начала матча – 02:00 по Киеву.
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