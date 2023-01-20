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Ливерпуль
21.01.2023 14:30 - : -
Челси
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Англия
20 января 2023, 15:28 | Обновлено 20 января 2023, 15:33
217
0

Ливерпуль – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 января в 14:30 матч АПЛ

20 января 2023, 15:28 | Обновлено 20 января 2023, 15:33
217
0
Ливерпуль – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 21 января, в Ливерпуле на поле арены «Энфилд» состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» сыграет с «Челси».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка «Ливерпуль» – «Челси

Видеотрансляция матча состоится на ОТТ-платформе Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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