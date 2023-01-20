Англия20 января 2023, 15:28 | Обновлено 20 января 2023, 15:33
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Ливерпуль – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 января в 14:30 матч АПЛ
20 января 2023, 15:28 | Обновлено 20 января 2023, 15:33
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В субботу, 21 января, в Ливерпуле на поле арены «Энфилд» состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» сыграет с «Челси».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:30 по киевскому времени.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка «Ливерпуль» – «Челси
Видеотрансляция матча состоится на ОТТ-платформе Setanta Sports.
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