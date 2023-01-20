В субботу, 21 января, в Ливерпуле на поле арены «Энфилд» состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» сыграет с «Челси».

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Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка «Ливерпуль» – «Челси

Видеотрансляция матча состоится на ОТТ-платформе Setanta Sports.