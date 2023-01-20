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Англия
20 января 2023, 15:40 | Обновлено 20 января 2023, 15:42
778
0

Если интересен Арсеналу, то и Челси. Синие нацелились на форварда Ювентуса

«Пенсионеры» хотят подписать Душана Влаховича

20 января 2023, 15:40 | Обновлено 20 января 2023, 15:42
778
0
Если интересен Арсеналу, то и Челси. Синие нацелились на форварда Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

Лондонский футбольный клуб «Челси» намерен подписать форварда туринского «Ювентуса» Душана Влаховича.

Сообщается, что следующей трансферной целью «синих» является именно сербский футболист.

Интересно, что ранее стало известно, что лондонский «Арсенал» готов отдать за Влаховича 80 миллионов евро. «Канониры» находятся в поиске нападающего, который полноценно сможет заменить травмированного Габриэля Жезуса.

Отметим, что уже в это зимнее трансферное окно «Челси» подписал двух игроков, которые также были интересны и «Арсеналу»: Жоау Фелиша и Михаила Мудрика.

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Арсенал Лондон Челси Ювентус трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Душан Влахович Жоау Фелиш Михаил Мудрик
Источник Calciomercato
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