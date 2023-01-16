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  4. Арсенал готов отдать 80 млн евро за форварда Ювентуса. Туринцы хотят больше
Италия
16 января 2023, 04:40 |
315
0

Арсенал готов отдать 80 млн евро за форварда Ювентуса. Туринцы хотят больше

Лондонский клуб намерен подписать Душана Влаховича

16 января 2023, 04:40 |
315
0
Арсенал готов отдать 80 млн евро за форварда Ювентуса. Туринцы хотят больше
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» намерен подписать форварда туринского «Ювентуса» Душана Влаховича.

Сообщается, что «канониры» готовы отдать около 80 миллионов евро за игрока. К слову, агент Влаховича уже сообщил, что игрок готов к любым предложениям.

Однако, по информации источника, «Ювентус» хочет 90 миллионов евро за футболиста.

В сезоне 2022/23 Душан провел 15 матчей в футболке «Ювентуса», в которых отличился 7 голами и 2 ассистами.

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Источник Calciomercato.it
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