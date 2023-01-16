Арсенал готов отдать 80 млн евро за форварда Ювентуса. Туринцы хотят больше

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» намерен подписать форварда туринского «Ювентуса» Душана Влаховича.

Сообщается, что «канониры» готовы отдать около 80 миллионов евро за игрока. К слову, агент Влаховича уже сообщил, что игрок готов к любым предложениям.

Однако, по информации источника, «Ювентус» хочет 90 миллионов евро за футболиста.

В сезоне 2022/23 Душан провел 15 матчей в футболке «Ювентуса», в которых отличился 7 голами и 2 ассистами.