Италия16 января 2023, 04:40 |
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Арсенал готов отдать 80 млн евро за форварда Ювентуса. Туринцы хотят больше
Лондонский клуб намерен подписать Душана Влаховича
16 января 2023, 04:40 |
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Лондонский футбольный клуб «Арсенал» намерен подписать форварда туринского «Ювентуса» Душана Влаховича.
Сообщается, что «канониры» готовы отдать около 80 миллионов евро за игрока. К слову, агент Влаховича уже сообщил, что игрок готов к любым предложениям.
Однако, по информации источника, «Ювентус» хочет 90 миллионов евро за футболиста.
В сезоне 2022/23 Душан провел 15 матчей в футболке «Ювентуса», в которых отличился 7 голами и 2 ассистами.
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