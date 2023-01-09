Арсенал может подписать нападающего Ювентуса

Лондонский «Арсенал» задумался над вопросом трансфера нападающего туринского «Ювентуса» Душана Влаховича. Впрочем, согласно данным источника, у 22-летнего серба нет планов относительно ухода из стана «старой синьоры».

Сообщается, что виды на Влаховича также якобы имеются у «Челси» и «Манчестер Юнайтед». «Ювентус» оценивает нападающего у сумму не менее 90 млн евро.

В текущем сезоне Влахович в 10 матчах чемпионата Италии забил шесть голов, сделал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» уверен в подписании украинца Михаила Мудрика этой зимой.