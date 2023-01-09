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Англия
09 января 2023, 16:03 | Обновлено 09 января 2023, 16:10
325
0

Арсенал может подписать нападающего Ювентуса

«Канонирам» нужно усилить атаку

09 января 2023, 16:03 | Обновлено 09 января 2023, 16:10
325
0
Арсенал может подписать нападающего Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

Лондонский «Арсенал» задумался над вопросом трансфера нападающего туринского «Ювентуса» Душана Влаховича. Впрочем, согласно данным источника, у 22-летнего серба нет планов относительно ухода из стана «старой синьоры».

Сообщается, что виды на Влаховича также якобы имеются у «Челси» и «Манчестер Юнайтед». «Ювентус» оценивает нападающего у сумму не менее 90 млн евро.

В текущем сезоне Влахович в 10 матчах чемпионата Италии забил шесть голов, сделал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» уверен в подписании украинца Михаила Мудрика этой зимой.

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трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Арсенал Лондон Душан Влахович Ювентус
Источник Give me Sport
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