Нужно тратить деньги. Арсенал уверен, что подпишет Мудрика

По информации британских СМИ, «Арсенал» уверен, что ему удастся выиграть соперничество с «Челси» за украинского вингера «Шахтера» Михаила Мудрика.

Сам игрок хочет перейти именно в «Арсенал», а наставник Микель Артета считает, что клубу нужно тратить деньги, чтобы соперничать на трансферном рынке.

«Все должны решить два клуба. Конечно, тяжело проводить такие трансферы, потому что у многих клубов сейчас есть финансовые возможности».

«Нужно тратить деньги, чтобы мы могли с ними соперничать», — сказал Артета.

Сообщается, что оба лондонских клуба не готовы заплатить за игрока 100 миллионов евро, но уверены, что смогут договориться с «Шахтером».