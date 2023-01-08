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Англия
08 января 2023, 16:12 | Обновлено 08 января 2023, 16:13
2163
3

Нужно тратить деньги. Арсенал уверен, что подпишет Мудрика

Артета уверен, что нужно конкурировать с другими денежными мешками

08 января 2023, 16:12 | Обновлено 08 января 2023, 16:13
2163
3
Нужно тратить деньги. Арсенал уверен, что подпишет Мудрика
Sky Sports

По информации британских СМИ, «Арсенал» уверен, что ему удастся выиграть соперничество с «Челси» за украинского вингера «Шахтера» Михаила Мудрика.

Сам игрок хочет перейти именно в «Арсенал», а наставник Микель Артета считает, что клубу нужно тратить деньги, чтобы соперничать на трансферном рынке.

«Все должны решить два клуба. Конечно, тяжело проводить такие трансферы, потому что у многих клубов сейчас есть финансовые возможности».

«Нужно тратить деньги, чтобы мы могли с ними соперничать», — сказал Артета.

Сообщается, что оба лондонских клуба не готовы заплатить за игрока 100 миллионов евро, но уверены, что смогут договориться с «Шахтером».

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Арсенал Лондон Михаил Мудрик Челси Шахтер Донецк
Источник Football London
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Serhii Babak
жалко пацана) коноплянка в лівер не перейшов і ми знаем шо було потім
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