Ювентус может получить 9 очков штрафа за махинации

Прокуратура Федерации футбола Италии требует штрафа в размере 9 очков в турнирной таблице Серии А для туринского «Ювентуса». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Также все предыдущее руководство «Ювентуса», включая Андреа Аньелли и Павела Недведа, могут получить длительные запреты на любую деятельность, связанную с футболом.

Такое наказание «Ювентус» может получить за финансовые махинации. Руководство клуба подделывало финансовую отчетность для обхода Финансового фейр-плей (ФФП).