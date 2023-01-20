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  4. Ювентус может получить 9 очков штрафа за махинации
Италия
20 января 2023, 15:26 |
334
0

Ювентус может получить 9 очков штрафа за махинации

Туринский клуб накажут за финансовые махинации

20 января 2023, 15:26 |
334
0
Ювентус может получить 9 очков штрафа за махинации
Getty Images/Global Images Ukraine

Прокуратура Федерации футбола Италии требует штрафа в размере 9 очков в турнирной таблице Серии А для туринского «Ювентуса». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Также все предыдущее руководство «Ювентуса», включая Андреа Аньелли и Павела Недведа, могут получить длительные запреты на любую деятельность, связанную с футболом.

Такое наказание «Ювентус» может получить за финансовые махинации. Руководство клуба подделывало финансовую отчетность для обхода Финансового фейр-плей (ФФП).

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Ювентус Серия A
Источник La Gazzetta dello Sport
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