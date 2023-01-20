Ювентус может получить 9 очков штрафа за махинации
Туринский клуб накажут за финансовые махинации
Прокуратура Федерации футбола Италии требует штрафа в размере 9 очков в турнирной таблице Серии А для туринского «Ювентуса». Об этом сообщают итальянские СМИ.
Также все предыдущее руководство «Ювентуса», включая Андреа Аньелли и Павела Недведа, могут получить длительные запреты на любую деятельность, связанную с футболом.
Такое наказание «Ювентус» может получить за финансовые махинации. Руководство клуба подделывало финансовую отчетность для обхода Финансового фейр-плей (ФФП).
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