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Италия
01 декабря 2022, 08:20 |
729
0

Прокуратура Турина подготовила ордер на арест экс-президента Ювентуса

Андреа Аньелли может быть арестован

01 декабря 2022, 08:20 |
729
0
Прокуратура Турина подготовила ордер на арест экс-президента Ювентуса
Instagram. Андреа Аньелли

Экс-президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, который на этой неделе вместе с другими представителями совета директоров покинули свои должности в клубе, может быть арестован.

Сообщается, что туринская прокуратура уже подготовила соответствующий ордер. Аньелли является одним из 14 специалистов, которым будут предъявлены обвинения. Среди них также находится и бывший спортивный директор Фабио Паратичи, сейчас работающий в «Тоттенхэме».

Возможный арест связан с их распределением финансовых средств.

Ранее стало известно, что Ла Лига хочет, чтоб Ювентус был исключен из Серии А или ЛЧ.

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Источник: Павелко арестован на два месяца
Андреа Аньелли Фабио Паратичи Ювентус прокуратура арест
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Источник La Gazzetta dello Sport
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