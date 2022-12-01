Прокуратура Турина подготовила ордер на арест экс-президента Ювентуса
Андреа Аньелли может быть арестован
Экс-президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, который на этой неделе вместе с другими представителями совета директоров покинули свои должности в клубе, может быть арестован.
Сообщается, что туринская прокуратура уже подготовила соответствующий ордер. Аньелли является одним из 14 специалистов, которым будут предъявлены обвинения. Среди них также находится и бывший спортивный директор Фабио Паратичи, сейчас работающий в «Тоттенхэме».
Возможный арест связан с их распределением финансовых средств.
Ранее стало известно, что Ла Лига хочет, чтоб Ювентус был исключен из Серии А или ЛЧ.
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