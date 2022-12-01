Прокуратура Турина подготовила ордер на арест экс-президента Ювентуса

Экс-президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, который на этой неделе вместе с другими представителями совета директоров покинули свои должности в клубе, может быть арестован.

Сообщается, что туринская прокуратура уже подготовила соответствующий ордер. Аньелли является одним из 14 специалистов, которым будут предъявлены обвинения. Среди них также находится и бывший спортивный директор Фабио Паратичи, сейчас работающий в «Тоттенхэме».

Возможный арест связан с их распределением финансовых средств.

Ранее стало известно, что Ла Лига хочет, чтоб Ювентус был исключен из Серии А или ЛЧ.