Финалист двух последних Australian Open неожиданно проиграл в третьем круге
Даниил Медведев уступил в трех сетах Себастьяну Корде из США
Финалист двух последних розыгрышей Открытого чемпионата Австралии Даниил Медведев (№8 ATP) досрочно завершил выступления на турнире.
В третьем раунде российский теннисист в трех сетах проиграл американцу Себастьяну Корде (№31 ATP).
Australian Open. Третий круг
Себастьян Корда (США) – Даниил Медведев – 7:6(7), 6:3, 7:6(4)
Отметим, что ранее турнир покинул и действующий чемпион Рафаэль Надаль.
Корда в 1/8 финала встретится с десятым номером посева Хубертом Хуркачем из Польши.
SEBI STUNNER.#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/3PNyKUGT3n— #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2023
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