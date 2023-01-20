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Australian Open
20 января 2023, 15:17 | Обновлено 20 января 2023, 15:24
345
2

Финалист двух последних Australian Open неожиданно проиграл в третьем круге

Даниил Медведев уступил в трех сетах Себастьяну Корде из США

20 января 2023, 15:17 | Обновлено 20 января 2023, 15:24
345
2
Финалист двух последних Australian Open неожиданно проиграл в третьем круге
Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Корда

Финалист двух последних розыгрышей Открытого чемпионата Австралии Даниил Медведев (№8 ATP) досрочно завершил выступления на турнире.

В третьем раунде российский теннисист в трех сетах проиграл американцу Себастьяну Корде (№31 ATP).

Australian Open. Третий круг
Себастьян Корда (США) – Даниил Медведев – 7:6(7), 6:3, 7:6(4)

Отметим, что ранее турнир покинул и действующий чемпион Рафаэль Надаль.

Корда в 1/8 финала встретится с десятым номером посева Хубертом Хуркачем из Польши.

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Даниил Медведев Себастьян Корда Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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captain2009
на таї третього сету Корда чпокав козломордого, як хотів. Але прикольний чувак, цей Себ. В грі сконцентрований, після гри щиро усміхається, жартує. Та й гра у нього збалансована. А як він закидав козломордого дропшотами - це, взагалі, фантастика. Люблю такі тактичні перемоги. 
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+1
sirjoga
Після ранкової печалі цей матч як бальзам) 
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