Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Алена ОСТАПЕНКО: «Я много работала над движением и физической подготовкой»
Australian Open
20 января 2023, 13:28 | Обновлено 20 января 2023, 13:29
182
0

Алена ОСТАПЕНКО: «Я много работала над движением и физической подготовкой»

Латвийская теннисистка – о своих секретах успешной игры

20 января 2023, 13:28 | Обновлено 20 января 2023, 13:29
182
0
Алена ОСТАПЕНКО: «Я много работала над движением и физической подготовкой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

Латвийская теннисистка Алена Остапенко прокомментировала победу над украинкой Катериной Байндл в третьем круге Australian Open, а также рассказал о работе во время предсезонной подготовки.

«Cегодня был действительно хороший матч. Я чувствовала, что играла очень хорошо. Лучше, чем в предыдущих двух раундах. Я просто не давала сопернице много шансов, так что я очень довольна тем, как сегодня сыграла.

Во время предсезонки я много работала над движением и физической подготовкой. Да и вообще над всем. Стараюсь входить в корт, делать упражнения для того, чтобы играть агрессивно, в корте. Это самое главное.

Это отнимает время у соперниц, у них меньше времени, чтобы бегать и тащить мяч. Думаю, в межсезонье это было самым важным. И, конечно, движение», – сказала Остапенко.

В следующем раунде турнира Остапенко встретится с 18-летней американкой Кори Гауфф (№7 WTA).

По теме:
Расписание матчей с участием украинцев на Australian Open на 21 января
КРЕЙЧИКОВА – о победе над Калининой: «Думаю, я играла очень уверенно»
ПЕГУЛА – о победе над Мартой Костюк: «Я играла агрессивно»
Алена Остапенко Катерина Байндл (Козлова) Australian Open 2023
Источник ASAP text
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси обыграл Роналду. Огненный матч ПСЖ на 9 голов в Саудовской Аравии
Футбол | 19 января 2023, 21:10 12
Месси обыграл Роналду. Огненный матч ПСЖ на 9 голов в Саудовской Аравии
Месси обыграл Роналду. Огненный матч ПСЖ на 9 голов в Саудовской Аравии

«ПСЖ» и команда клубов «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» устроили настоящее шоу

Пегула разгромила Костюк на Aus Open, отдав украинке лишь два гейма
Теннис | 20 января 2023, 07:12 20
Пегула разгромила Костюк на Aus Open, отдав украинке лишь два гейма
Пегула разгромила Костюк на Aus Open, отдав украинке лишь два гейма

Украинская теннисистка даже получила баранку в первой партии 3-го раунда

Кирпичик эмиратского холдинга. Что представляет собой Жирона
Футбол | 20.01.2023, 10:24
Кирпичик эмиратского холдинга. Что представляет собой Жирона
Кирпичик эмиратского холдинга. Что представляет собой Жирона
Вторая ракетка мира досрочно покинула Australian Open
Теннис | 19.01.2023, 16:20
Вторая ракетка мира досрочно покинула Australian Open
Вторая ракетка мира досрочно покинула Australian Open
Без Надаля и Рууда. Определились участники 3-го раунда Australian Open
Теннис | 19.01.2023, 19:58
Без Надаля и Рууда. Определились участники 3-го раунда Australian Open
Без Надаля и Рууда. Определились участники 3-го раунда Australian Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В статусе лаки-лузера. Уроженец Киева обыграл россиянина на Aus Open 2023
В статусе лаки-лузера. Уроженец Киева обыграл россиянина на Aus Open 2023
18.01.2023, 11:35 3
Теннис
ВИДЕО. Гол за 3 минуты. Экс-звезда Шахтера Тайсон отметил дебют в Греции
ВИДЕО. Гол за 3 минуты. Экс-звезда Шахтера Тайсон отметил дебют в Греции
18.01.2023, 23:35 1
Футбол
Зеленский не уверен, что путин живой. «Кто появляется на хромакее?»
Зеленский не уверен, что путин живой. «Кто появляется на хромакее?»
19.01.2023, 11:13 1
Война
Антхольц-2023. Вирер выиграла спринт, Джима заняла 20 место
Антхольц-2023. Вирер выиграла спринт, Джима заняла 20 место
19.01.2023, 16:42 3
Биатлон
Кто вместо Мудрика. Петряк и еще четыре кандидата
Кто вместо Мудрика. Петряк и еще четыре кандидата
19.01.2023, 12:26 15
Футбол
ФОТО. Фанаты Арсенала будут в ярости. Мудрик призвал делать Лондон синим
ФОТО. Фанаты Арсенала будут в ярости. Мудрик призвал делать Лондон синим
18.01.2023, 20:02 6
Футбол
Впервые за 14 лет карьеры. Байндл вышла в 3-й раунд Аustralian Open 2023
Впервые за 14 лет карьеры. Байндл вышла в 3-й раунд Аustralian Open 2023
18.01.2023, 10:45 10
Теннис
Александр ХАЦКЕВИЧ: Новый Мудрик? У Шапаренко есть очень большой потенциал
Александр ХАЦКЕВИЧ: Новый Мудрик? У Шапаренко есть очень большой потенциал
18.01.2023, 11:28 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности