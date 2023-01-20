Алена ОСТАПЕНКО: «Я много работала над движением и физической подготовкой»

Латвийская теннисистка Алена Остапенко прокомментировала победу над украинкой Катериной Байндл в третьем круге Australian Open, а также рассказал о работе во время предсезонной подготовки.

«Cегодня был действительно хороший матч. Я чувствовала, что играла очень хорошо. Лучше, чем в предыдущих двух раундах. Я просто не давала сопернице много шансов, так что я очень довольна тем, как сегодня сыграла.

Во время предсезонки я много работала над движением и физической подготовкой. Да и вообще над всем. Стараюсь входить в корт, делать упражнения для того, чтобы играть агрессивно, в корте. Это самое главное.

Это отнимает время у соперниц, у них меньше времени, чтобы бегать и тащить мяч. Думаю, в межсезонье это было самым важным. И, конечно, движение», – сказала Остапенко.

В следующем раунде турнира Остапенко встретится с 18-летней американкой Кори Гауфф (№7 WTA).