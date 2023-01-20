Англия20 января 2023, 11:58 | Обновлено 20 января 2023, 12:11
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Илкай ГЮНДОГАН: «Классный камбэк»
Хавбек «Манчестер Сити» – о волевой победе над «Тоттенхэмом»
20 января 2023, 11:58 | Обновлено 20 января 2023, 12:11
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Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал победу над лондонским «Тоттенхэмом» (4:2) в перенесенном матче 7-го тура английской Премьер-лиги.
«Настоящая команда. Классный камбэк. Очень горжусь парнями», - написал Гюндоган в Instagram.
В этом сезоне Гюндоган забил два гола и отдал два ассиста в 16 поединках.
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Комментарии 1
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Супер матч .с интригой .хорошими скоростями .Особенно был супершанс при счете 2 2 когда Тотнхэм расстреливал в упор ворота .если бы стало 3 2 то манситтиуже бы не отыгрался
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