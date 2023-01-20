Илкай ГЮНДОГАН: «Классный камбэк»

Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал победу над лондонским «Тоттенхэмом» (4:2) в перенесенном матче 7-го тура английской Премьер-лиги.

«Настоящая команда. Классный камбэк. Очень горжусь парнями», - написал Гюндоган в Instagram.

В этом сезоне Гюндоган забил два гола и отдал два ассиста в 16 поединках.