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  4. Илкай ГЮНДОГАН: «Классный камбэк»
Англия
20 января 2023, 11:58 | Обновлено 20 января 2023, 12:11
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Илкай ГЮНДОГАН: «Классный камбэк»

Хавбек «Манчестер Сити» – о волевой победе над «Тоттенхэмом»

20 января 2023, 11:58 | Обновлено 20 января 2023, 12:11
210
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Илкай ГЮНДОГАН: «Классный камбэк»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал победу над лондонским «Тоттенхэмом» (4:2) в перенесенном матче 7-го тура английской Премьер-лиги.

«Настоящая команда. Классный камбэк. Очень горжусь парнями», - написал Гюндоган в Instagram.

В этом сезоне Гюндоган забил два гола и отдал два ассиста в 16 поединках.

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Манчестер Сити – Тоттенхэм – 4:2. Крутой камбэк. Видео голов и обзор матча
Илкай Гюндоган Манчестер Сити Тоттенхэм
Источник Instagram
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Комментарии 1
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Alex906
Супер матч .с интригой .хорошими скоростями .Особенно был супершанс при счете 2 2 когда Тотнхэм расстреливал в упор ворота .если бы стало 3 2 то манситтиуже бы не отыгрался 
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