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Англия
20 января 2023, 11:51 | Обновлено 20 января 2023, 12:02
1847
6

Действующий экс-игрок МЮ признался в алкогольной зависимости

Проблемы, впрочем, якобы уже в прошлом

20 января 2023, 11:51 | Обновлено 20 января 2023, 12:02
1847
6
Действующий экс-игрок МЮ признался в алкогольной зависимости
Getty Images/Global Images Ukraine. Джесси Лингард

Откровенное признание сделал 30-летний полузащитник Джесси Лингард. Он заявил, что пил перед сном, чтобы успокоиться.

Однако, по словам англичанина, это отнюдь не помогало ему в решении проблем, а лишь усугубляло положение дел.

«Я не переставал подвергаться абьюзу, был совершенно подавлен, а мне надо было играть. Я проходил через такие вещи, о которых вы и понятия не имеете. Я чувствовал, что несу всю тяжесть мира на своих плечах», – рассказал Лингард.

В настоящий момент Лингард защищает цвета клуба «Ноттингем Форест», куда он перешел летом прошлого года в статусе свободного агента после завершения срока действия контракта с «Манчестер Юнайтед».

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Джесси Лингард чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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arrow1418
Мені б ваші проблеми . Получати міліони і в діпресію впадати .
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+1
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Trollface
Пострадал от успокоительного. 
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+1
donnerwetter
Ну перед сном это нормас.  Вот если бы пил до впадения в сон, то вряд ли бы играл вообще в АПЛ.
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-1
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