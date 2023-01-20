Действующий экс-игрок МЮ признался в алкогольной зависимости
Проблемы, впрочем, якобы уже в прошлом
Откровенное признание сделал 30-летний полузащитник Джесси Лингард. Он заявил, что пил перед сном, чтобы успокоиться.
Однако, по словам англичанина, это отнюдь не помогало ему в решении проблем, а лишь усугубляло положение дел.
«Я не переставал подвергаться абьюзу, был совершенно подавлен, а мне надо было играть. Я проходил через такие вещи, о которых вы и понятия не имеете. Я чувствовал, что несу всю тяжесть мира на своих плечах», – рассказал Лингард.
В настоящий момент Лингард защищает цвета клуба «Ноттингем Форест», куда он перешел летом прошлого года в статусе свободного агента после завершения срока действия контракта с «Манчестер Юнайтед».
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