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  4. КРЕЙЧИКОВА – о победе над Калининой: «Думаю, я играла очень уверенно»
Australian Open
20 января 2023, 11:34 | Обновлено 20 января 2023, 11:42
231
0

КРЕЙЧИКОВА – о победе над Калининой: «Думаю, я играла очень уверенно»

Чешская теннисистка оценила успех во встрече с украинкой

20 января 2023, 11:34 | Обновлено 20 января 2023, 11:42
231
0
КРЕЙЧИКОВА – о победе над Калининой: «Думаю, я играла очень уверенно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

27-летняя Барбора Крейчикова прокомментировала победу над украинской Ангелиной Калининой в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Уроженка Брно, напомним, выиграла в двух сетах – 6:2, 6:3.

«Первые три гейма были очень равными, и я была рада, что все они остались за мной. Дальше я просто старалась выполнять свои удары, старалась оставаться агрессивной и просто работать над тем, чтобы хорошо возвращать мяч, хорошо подавать и начала очень хорошо выходить вперед. Думаю, что, в целом, сегодня я играла очень уверенно.

Мне нравится играть на центральном корте и больших аренах, я всегда могу выжать из себя немного больше. Мне это очень нравится, и я хотела бы достичь такого уровня, когда я смогу играть первые раунды на таких кортах. Это главная цель», – призналась Барбора Крейчикова.

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Australian Open 2023 Барбора Крейчикова Ангелина Калинина
Источник Sport.ua
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