КРЕЙЧИКОВА – о победе над Калининой: «Думаю, я играла очень уверенно»
Чешская теннисистка оценила успех во встрече с украинкой
27-летняя Барбора Крейчикова прокомментировала победу над украинской Ангелиной Калининой в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Уроженка Брно, напомним, выиграла в двух сетах – 6:2, 6:3.
«Первые три гейма были очень равными, и я была рада, что все они остались за мной. Дальше я просто старалась выполнять свои удары, старалась оставаться агрессивной и просто работать над тем, чтобы хорошо возвращать мяч, хорошо подавать и начала очень хорошо выходить вперед. Думаю, что, в целом, сегодня я играла очень уверенно.
Мне нравится играть на центральном корте и больших аренах, я всегда могу выжать из себя немного больше. Мне это очень нравится, и я хотела бы достичь такого уровня, когда я смогу играть первые раунды на таких кортах. Это главная цель», – призналась Барбора Крейчикова.
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