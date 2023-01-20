КРЕЙЧИКОВА – о победе над Калининой: «Думаю, я играла очень уверенно»

27-летняя Барбора Крейчикова прокомментировала победу над украинской Ангелиной Калининой в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Уроженка Брно, напомним, выиграла в двух сетах – 6:2, 6:3.

«Первые три гейма были очень равными, и я была рада, что все они остались за мной. Дальше я просто старалась выполнять свои удары, старалась оставаться агрессивной и просто работать над тем, чтобы хорошо возвращать мяч, хорошо подавать и начала очень хорошо выходить вперед. Думаю, что, в целом, сегодня я играла очень уверенно.

Мне нравится играть на центральном корте и больших аренах, я всегда могу выжать из себя немного больше. Мне это очень нравится, и я хотела бы достичь такого уровня, когда я смогу играть первые раунды на таких кортах. Это главная цель», – призналась Барбора Крейчикова.