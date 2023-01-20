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  4. НЕК готов работать с Динамо над трансфером Дуэлунда
Нидерланды
20 января 2023, 11:26 |
436
0

НЕК готов работать с Динамо над трансфером Дуэлунда

В клубе из Неймегена не будут пытаться сохранить хавбека в команде до конца сезона

20 января 2023, 11:26 |
436
0
НЕК готов работать с Динамо над трансфером Дуэлунда
ProShots. Миккель Дуэлунд

Руководство нидерландского НЕКа из Неймегена отреагировало на заявление 25-летнего вингера Миккеля Дуэлунда, арендованного у «Динамо», о желании в ближайшее время покинуть команду.

Технический директор НЕКа Карлос Алберс отметил, что его клуб готов расстаться с Дуэлундом досрочно и уже начал прорабатывать реализацию этого варианта вместе с «Динамо».

«Это продолжается некоторое время. Речь идет о том, какие перспективы у Миккеля здесь. В прошлом году он отыграл 874 минуты, особенно во второй половине сезона играл мало. Теперь ему пришлось довольствоваться выходами на замену в последние месяцы. Арендованный футболист обычно приезжает играть, поэтому вопрос с его стороны достаточно логичен. Мы разбираемся в ситуации, и если появится что-то конкретное, вы об этом узнаете. Мы готовы слушать предложения и работать вместе с киевским «Динамо», — сказал Алберс.

Напомним, аренда Дуэлунда в нидерландском клубе рассчитана до 30 июня. Тогда же у хавбека истечет контракт с киевским «Динамо».

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Источник Tipsbladet
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