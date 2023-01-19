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Украина. Премьер лига
19 января 2023, 14:15 |
455
0

Динамовский балласт. Дуэлунд заявил о желании покинуть НЕК Неймеген

Вингер оказался не нужен уже и в Нидерландах

19 января 2023, 14:15 |
455
0
Динамовский балласт. Дуэлунд заявил о желании покинуть НЕК Неймеген
forzanec.nl. Миккель Дуэлунд

25-летний левый вингер «Динамо» Миккель Дуэлунд, который с лета 2021 года на правах аренды выступает за НЕК из Неймегена, заявил о своем желании покинуть нидерландский клуб в январское трансферное окно.

«Сезон начался отлично, но в силу различных обстоятельств многое изменилось. Теперь я хочу получать больше игрового времени. Я хочу уйти отсюда и получить новый вызов. Я мог бы перейти в датскую Суперлигу, но пока не знаю, что произойдет. Я просто чувствую, что мне нужен новый вызов. В любом случае интерес есть», - сказал Дуэлунд.

Примечательно, что год назад Дуэлунд был одним из основных игроков НЕКа, вследствие чего заявлял о желании, чтобы нидерландцы выкупили его контракт у «Динамо».

Срок действия трудового договора хавбека с киевским клубом истекает 30 июня. В августе 2018-го «Динамо» заплатило «Мидтьюлланду» за Дуэлунда 4 миллиона евро.

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Миккель Дуэлунд НЕК Неймеген Динамо Киев трансферы
Источник B.T.
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