Дуэлунд хочет, чтобы НЕК выкупил его контракт у Динамо

Датский вингер Миккель Дуэлунд, который в нынешнем сезоне выступает в клубе НЕК из Неймегена на правах аренды из киевского «Динамо», хочет, чтобы по итогам сезона нидерландцы выкупили его контракт у украинцев.

«Я хотел бы оставаться здесь и на следующий сезон. Но я не знаю, как обстоят дела с возможным выкупом моего контракта. Если ты играешь мало в течение трех лет, то ты должен снова найти свой ритм. После травмы мне нужно бороться за свое место. Думаю, что для меня было бы хорошо остаться в Неймегене. Но сперва нужно закончить этот сезон. Когда он будет завершен, мы посмотрим, что может произойти», - сказал Дуэлунд.

НЕК имеет опцию на выкуп контракта Дуэлунда, которая может быть активирована до конца срока действия аренды, то есть 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Дуэлунд провел 15 матчей за НЕК, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 результативные передачи.