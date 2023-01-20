Ян ЗОММЕР: «Горжусь, что теперь являюсь частью Баварии»

Голкипер сборной Швейцарии Ян Зоммер прокомментировал свой переход в мюнхенскую «Баварию».

Я с нетерпением жду своей новой роли в «Баварии». Это большой клуб с силой, мы часто играли друг против друга — я знаю об огромном качестве и привлекательности этого клуба.

Я горжусь тем, что теперь являюсь частью «Баварии». Перед нами стоят большие задачи. Я действительно с нетерпением жду начала работы с моими новыми коллегами и всего, что должно произойти. Я хотел бы поблагодарить «Боруссию Менхенгладбах» за восемь с половиной прекрасных лет и за то, что этот трансфер стал возможным», - сказал Зоммер.