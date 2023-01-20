Ян ЗОММЕР: «Горжусь, что теперь являюсь частью Баварии»
Швейцарский вратарь – о переходе в немецкий клуб
Голкипер сборной Швейцарии Ян Зоммер прокомментировал свой переход в мюнхенскую «Баварию».
Я с нетерпением жду своей новой роли в «Баварии». Это большой клуб с силой, мы часто играли друг против друга — я знаю об огромном качестве и привлекательности этого клуба.
Я горжусь тем, что теперь являюсь частью «Баварии». Перед нами стоят большие задачи. Я действительно с нетерпением жду начала работы с моими новыми коллегами и всего, что должно произойти. Я хотел бы поблагодарить «Боруссию Менхенгладбах» за восемь с половиной прекрасных лет и за то, что этот трансфер стал возможным», - сказал Зоммер.
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