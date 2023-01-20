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  4. Ян ЗОММЕР: «Горжусь, что теперь являюсь частью Баварии»
Германия
20 января 2023, 10:18 | Обновлено 20 января 2023, 10:31
366
0

Ян ЗОММЕР: «Горжусь, что теперь являюсь частью Баварии»

Швейцарский вратарь – о переходе в немецкий клуб

20 января 2023, 10:18 | Обновлено 20 января 2023, 10:31
366
0
Ян ЗОММЕР: «Горжусь, что теперь являюсь частью Баварии»
ФК Бавария. Ян Зоммер

Голкипер сборной Швейцарии Ян Зоммер прокомментировал свой переход в мюнхенскую «Баварию».

Я с нетерпением жду своей новой роли в «Баварии». Это большой клуб с силой, мы часто играли друг против друга — я знаю об огромном качестве и привлекательности этого клуба.

Я горжусь тем, что теперь являюсь частью «Баварии». Перед нами стоят большие задачи. Я действительно с нетерпением жду начала работы с моими новыми коллегами и всего, что должно произойти. Я хотел бы поблагодарить «Боруссию Менхенгладбах» за восемь с половиной прекрасных лет и за то, что этот трансфер стал возможным», - сказал Зоммер.

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трансферы Боруссия Менхенгладбах Бавария Ян Зоммер трансферы Бундеслиги
Источник ФК Бавария
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