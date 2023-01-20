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Украина. Премьер лига
20 января 2023, 10:09 | Обновлено 20 января 2023, 10:23
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Срна заявил о смертельных угрозах со стороны фанатов Арсенала

Топ-менеджер «Шахтера» сделал признание

20 января 2023, 10:09 | Обновлено 20 января 2023, 10:23
912
1
Срна заявил о смертельных угрозах со стороны фанатов Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Срна

Директор по футболу донецкого «Шахтера» Дарио Срна в интервью британскому изданию The Guardian поведал о том, что получал от болельщиков лондонского «Арсенала» оскорбительные сообщения. И якобы отдельные из них содержали угрозы смертью.

40-летний хорват заявил, что он фанатами «канониров» был среди прочего обвинен в саботаже перехода полузащитника Михаила Мудрика в стан «Арсенала». Мол, он лоббировал трансфер украинца в «Челси».

Дарио Срна заявил, что это не соответствует действительности, так как он работал исключительно в интересах «Шахтера» и его президента Рината Ахметова.

Напомним, 22-летний Михаил Мудрик перешел в «Челси» за 70+30 миллионов евро.

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Дарио Срна Михаил Мудрик Арсенал Лондон Челси
Источник The Guardian
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Срна знову за старе взявся? "Скажи наркотикам - НІ!"
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