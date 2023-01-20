Срна заявил о смертельных угрозах со стороны фанатов Арсенала
Топ-менеджер «Шахтера» сделал признание
Директор по футболу донецкого «Шахтера» Дарио Срна в интервью британскому изданию The Guardian поведал о том, что получал от болельщиков лондонского «Арсенала» оскорбительные сообщения. И якобы отдельные из них содержали угрозы смертью.
40-летний хорват заявил, что он фанатами «канониров» был среди прочего обвинен в саботаже перехода полузащитника Михаила Мудрика в стан «Арсенала». Мол, он лоббировал трансфер украинца в «Челси».
Дарио Срна заявил, что это не соответствует действительности, так как он работал исключительно в интересах «Шахтера» и его президента Рината Ахметова.
Напомним, 22-летний Михаил Мудрик перешел в «Челси» за 70+30 миллионов евро.
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