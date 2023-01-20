СРНА: «Я по-дружески выпил один кофе с Зинченко, и мы говорили о Мудрике»

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна рассказал о переходе хавбека донецкого клуба в английский «Челси»:

«Это был простой процесс, который начался месяц или два назад. Я могу только сказать, что они вели себя правильно с первого дня. Без нашего разрешения футболиста не вызывали, все были уважительно.

Они показали, как сильно хотят его приобрести, приехав на наши сборы в Анталии в субботу, чтобы завершить сделку. С ними было приятно работать.

Я не могу говорить об «Арсенале». Я по-дружески выпил один кофе с Александром Зинченко, и мы поговорили о Мудрике. Но в итоге все было просто: «Челси» пришлось заплатить столько, сколько хотел президент нашего клуба.

Остальные из нас были здесь только для того, чтобы помочь в переговорах и сделать всех счастливыми. «Челси» увидит, что у них теперь есть замечательный человек и игрок».