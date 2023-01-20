Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СРНА: «Я по-дружески выпил один кофе с Зинченко, и мы говорили о Мудрике»
Англия
20 января 2023, 05:11 | Обновлено 20 января 2023, 05:22
239
0

СРНА: «Я по-дружески выпил один кофе с Зинченко, и мы говорили о Мудрике»

Директор «Шахтера» по футболу рассказал о переходе хавбека в «Челси»

20 января 2023, 05:11 | Обновлено 20 января 2023, 05:22
239
0
СРНА: «Я по-дружески выпил один кофе с Зинченко, и мы говорили о Мудрике»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Срна

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна рассказал о переходе хавбека донецкого клуба в английский «Челси»:

«Это был простой процесс, который начался месяц или два назад. Я могу только сказать, что они вели себя правильно с первого дня. Без нашего разрешения футболиста не вызывали, все были уважительно.

Они показали, как сильно хотят его приобрести, приехав на наши сборы в Анталии в субботу, чтобы завершить сделку. С ними было приятно работать.

Я не могу говорить об «Арсенале». Я по-дружески выпил один кофе с Александром Зинченко, и мы поговорили о Мудрике. Но в итоге все было просто: «Челси» пришлось заплатить столько, сколько хотел президент нашего клуба.

Остальные из нас были здесь только для того, чтобы помочь в переговорах и сделать всех счастливыми. «Челси» увидит, что у них теперь есть замечательный человек и игрок».

По теме:
Шахтер – Аустрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец усилился голкипером, который покинул Александрию
Шахтер предложил за Кевина 10 млн евро. Палмейрас ответил отказом
Дарио Срна трансферы Михаил Мудрик Челси трансферы АПЛ трансферы УПЛ Шахтер Донецк Александр Зинченко
Источник The Guardian
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Официальный сайт Серии А не засчитал ассист Коваленко. В чем дело?
Футбол | 19 января 2023, 22:10 3
ВИДЕО. Официальный сайт Серии А не засчитал ассист Коваленко. В чем дело?
ВИДЕО. Официальный сайт Серии А не засчитал ассист Коваленко. В чем дело?

Это могло бы быть первое голевое действие украинца за год

Кто вместо Мудрика. Петряк и еще четыре кандидата
Футбол | 19 января 2023, 12:26 15
Кто вместо Мудрика. Петряк и еще четыре кандидата
Кто вместо Мудрика. Петряк и еще четыре кандидата

Блогер Sport.ua Игорь Яслик – о том, как «горняки» заменят своего лидера

«Футболист другого уровня». Жирона очень довольна подписанием Цыганкова
Футбол | 19.01.2023, 09:52
«Футболист другого уровня». Жирона очень довольна подписанием Цыганкова
«Футболист другого уровня». Жирона очень довольна подписанием Цыганкова
Манчестер Сити – Тоттенхэм – 4:2. Крутой камбэк. Видео голов и обзор матча
Футбол | 20.01.2023, 04:45
Манчестер Сити – Тоттенхэм – 4:2. Крутой камбэк. Видео голов и обзор матча
Манчестер Сити – Тоттенхэм – 4:2. Крутой камбэк. Видео голов и обзор матча
Аль-Наср / Аль-Хиляль – ПСЖ – 4:5. Роналду против Месси. Видео голов, обзор
Футбол | 19.01.2023, 22:23
Аль-Наср / Аль-Хиляль – ПСЖ – 4:5. Роналду против Месси. Видео голов, обзор
Аль-Наср / Аль-Хиляль – ПСЖ – 4:5. Роналду против Месси. Видео голов, обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В статусе лаки-лузера. Уроженец Киева обыграл россиянина на Aus Open 2023
В статусе лаки-лузера. Уроженец Киева обыграл россиянина на Aus Open 2023
18.01.2023, 11:35 3
Теннис
ВИДЕО. Мудрик провел первую тренировку с Челси
ВИДЕО. Мудрик провел первую тренировку с Челси
18.01.2023, 18:55 11
Футбол
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
18.01.2023, 00:10
Теннис
ВИДЕО. Гол за 3 минуты. Экс-звезда Шахтера Тайсон отметил дебют в Греции
ВИДЕО. Гол за 3 минуты. Экс-звезда Шахтера Тайсон отметил дебют в Греции
18.01.2023, 23:35 1
Футбол
Легендарное «Siuu» на весь стадион! Роналду сравнял счет в игре против ПСЖ
Легендарное «Siuu» на весь стадион! Роналду сравнял счет в игре против ПСЖ
19.01.2023, 19:55 2
Футбол
Александр ХАЦКЕВИЧ: Новый Мудрик? У Шапаренко есть очень большой потенциал
Александр ХАЦКЕВИЧ: Новый Мудрик? У Шапаренко есть очень большой потенциал
18.01.2023, 11:28 9
Футбол
Вторая ракетка мира досрочно покинула Australian Open
Вторая ракетка мира досрочно покинула Australian Open
19.01.2023, 16:20
Теннис
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
19.01.2023, 18:45
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности