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Англия
20 января 2023, 09:57 | Обновлено 20 января 2023, 10:09
256
0

ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на камбек и критика в адрес фанатов

Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua

20 января 2023, 09:57 | Обновлено 20 января 2023, 10:09
256
0
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на камбек и критика в адрес фанатов
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Предлагаем вашему вниманию пресс-конференцию главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы после победы над «Тоттенхэмом» (4:2) в перенесенном матче 7-го тура английской Премьер-лиги.

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видео Пеп Гвардиола
Источник Sport.ua
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