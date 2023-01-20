Англия20 января 2023, 09:57 | Обновлено 20 января 2023, 10:09
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ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на камбек и критика в адрес фанатов
Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua
20 января 2023, 09:57 | Обновлено 20 января 2023, 10:09
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Предлагаем вашему вниманию пресс-конференцию главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы после победы над «Тоттенхэмом» (4:2) в перенесенном матче 7-го тура английской Премьер-лиги.
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