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Australian Open
20 января 2023, 08:48 | Обновлено 20 января 2023, 08:58
448
2

Australian Open. Свентек ворвалась в 1/8 финала

Лучшая теннисистка планеты неудержима

20 января 2023, 08:48 | Обновлено 20 января 2023, 08:58
448
2
Australian Open. Свентек ворвалась в 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

21-летняя Ига Свентек из Польши не ощутила никакого сопротивления со стороны испанки Кристины Букши (№100 WTA) во встрече третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Соперницы провели на корте 55 минут. Букша смогла порадовать себя победой лишь в одном гейме, зато в 12-ти других проиграла – 0:6, 1:6.

Australian Open 2023. 1/16 финала

Ига Свентек (Польша, 1) – Кристина Букша (Испания) – 6:0, 6:1

В следующем раунде Открытого чемпионата Австралии Ига Свентек встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана – победительницей Уимблдона-2022.

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Ига Свёнтек Australian Open 2023 Кристина Букша
Источник Sport.ua
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Алексей
Свентек неудержимая а спокойно может проиграть в следующей игре
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Алексей
Ворвалась ну и заглавие 
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