Australian Open. Свентек ворвалась в 1/8 финала
Лучшая теннисистка планеты неудержима
21-летняя Ига Свентек из Польши не ощутила никакого сопротивления со стороны испанки Кристины Букши (№100 WTA) во встрече третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Соперницы провели на корте 55 минут. Букша смогла порадовать себя победой лишь в одном гейме, зато в 12-ти других проиграла – 0:6, 1:6.
Australian Open 2023. 1/16 финала
Ига Свентек (Польша, 1) – Кристина Букша (Испания) – 6:0, 6:1
В следующем раунде Открытого чемпионата Австралии Ига Свентек встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана – победительницей Уимблдона-2022.
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