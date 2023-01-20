Australian Open. Свентек ворвалась в 1/8 финала

21-летняя Ига Свентек из Польши не ощутила никакого сопротивления со стороны испанки Кристины Букши (№100 WTA) во встрече третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Соперницы провели на корте 55 минут. Букша смогла порадовать себя победой лишь в одном гейме, зато в 12-ти других проиграла – 0:6, 1:6.

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Australian Open 2023. 1/16 финала

Ига Свентек (Польша, 1) – Кристина Букша (Испания) – 6:0, 6:1

В следующем раунде Открытого чемпионата Австралии Ига Свентек встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана – победительницей Уимблдона-2022.