Кьеза отметился голом впервые за 378 дней

Хавбек туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза отметился забитым мячом впервые с января 2022 года. Он стал автором гола в поединке «старой синьоры» с «Монцей» (2:1) в Кубке Италии.

Этот гол стал для Кьезы первым за 378 дней ввиду травмы крестообразных связок колена. Федерико не играл всю вторую половину предыдущего сезона и также в первой части нынешней кампании.