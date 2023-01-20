Италия20 января 2023, 08:14 | Обновлено 20 января 2023, 08:15
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Кьеза отметился голом впервые за 378 дней
Полузащитник «Ювентуса» полноценно восстановился
20 января 2023, 08:14 | Обновлено 20 января 2023, 08:15
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Хавбек туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза отметился забитым мячом впервые с января 2022 года. Он стал автором гола в поединке «старой синьоры» с «Монцей» (2:1) в Кубке Италии.
Этот гол стал для Кьезы первым за 378 дней ввиду травмы крестообразных связок колена. Федерико не играл всю вторую половину предыдущего сезона и также в первой части нынешней кампании.
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