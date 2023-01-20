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  4. Кьеза отметился голом впервые за 378 дней
Италия
20 января 2023, 08:14 | Обновлено 20 января 2023, 08:15
307
0

Кьеза отметился голом впервые за 378 дней

Полузащитник «Ювентуса» полноценно восстановился

20 января 2023, 08:14 | Обновлено 20 января 2023, 08:15
307
0
Кьеза отметился голом впервые за 378 дней
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Хавбек туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза отметился забитым мячом впервые с января 2022 года. Он стал автором гола в поединке «старой синьоры» с «Монцей» (2:1) в Кубке Италии.

Этот гол стал для Кьезы первым за 378 дней ввиду травмы крестообразных связок колена. Федерико не играл всю вторую половину предыдущего сезона и также в первой части нынешней кампании.

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Федерико Кьеза Ювентус Монца Кубок Италии по футболу
Источник Football-Italia
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