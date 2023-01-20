ВИДЕО. Ювентус обыграл Монцу. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка

19 января в матче 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» дома выиграл у «Монцы» со счетом 2:1.

В первом тайме Мойзе Кин забил у хозяев поля, а Маттиа Валоти сравнял счет. Победу фаворитам матча принес форвард туринцев Федерико Кьеза.

В 1/4 финала «Ювентус» встретится с «Лацио», который обыграл «Болонью» (1:0).

Кубок Италии. 1/8 финала, 19 января

Ювентус – Монца – 2:1

Голы: Мойзе Кин, 8, Кьеза, 78 – Валоти, 24

Пары 1/4 финала

31 января. Интер – Аталанта

1 февраля. Рома – Кремонезе

1 февраля. Фиорентина – Торино

2 февраля. Ювентус – Лацио

Видеообзор матча