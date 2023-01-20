Италия20 января 2023, 01:45 | Обновлено 20 января 2023, 02:19
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ВИДЕО. Ювентус обыграл Монцу. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка
В Кубке Италии 19 января завершилась стадия 1/8 финала
20 января 2023, 01:45 | Обновлено 20 января 2023, 02:19
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19 января в матче 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» дома выиграл у «Монцы» со счетом 2:1.
В первом тайме Мойзе Кин забил у хозяев поля, а Маттиа Валоти сравнял счет. Победу фаворитам матча принес форвард туринцев Федерико Кьеза.
В 1/4 финала «Ювентус» встретится с «Лацио», который обыграл «Болонью» (1:0).
Кубок Италии. 1/8 финала, 19 января
Ювентус – Монца – 2:1
Голы: Мойзе Кин, 8, Кьеза, 78 – Валоти, 24
Пары 1/4 финала
- 31 января. Интер – Аталанта
- 1 февраля. Рома – Кремонезе
- 1 февраля. Фиорентина – Торино
- 2 февраля. Ювентус – Лацио
Видеообзор матча
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Ювентус).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Валоти (Монца).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Ювентус).
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