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Кубок Италии
Ювентус
19.01.2023, FT 2 : 1
Монца
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Италия
20 января 2023, 01:45 | Обновлено 20 января 2023, 02:19
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ВИДЕО. Ювентус обыграл Монцу. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка

В Кубке Италии 19 января завершилась стадия 1/8 финала

20 января 2023, 01:45 | Обновлено 20 января 2023, 02:19
60
0
ВИДЕО. Ювентус обыграл Монцу. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine

19 января в матче 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» дома выиграл у «Монцы» со счетом 2:1.

В первом тайме Мойзе Кин забил у хозяев поля, а Маттиа Валоти сравнял счет. Победу фаворитам матча принес форвард туринцев Федерико Кьеза.

В 1/4 финала «Ювентус» встретится с «Лацио», который обыграл «Болонью» (1:0).

Кубок Италии. 1/8 финала, 19 января

Ювентус – Монца – 2:1

Голы: Мойзе Кин, 8, Кьеза, 78 – Валоти, 24

Пары 1/4 финала

  • 31 января. Интер – Аталанта
  • 1 февраля. Рома – Кремонезе
  • 1 февраля. Фиорентина – Торино
  • 2 февраля. Ювентус – Лацио

Видеообзор матча

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Ювентус).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Валоти (Монца).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Ювентус).
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Кубок Италии по футболу Ювентус Монца видео голов и обзор Маттиа Валоти Федерико Кьеза Мойзе Кин
Источник Sport.ua
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