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  4. Не все продается. Челси получил отказ на трансфер в размере 62 млн евро
Англия
20 января 2023, 07:15 | Обновлено 20 января 2023, 07:31
1497
0

Не все продается. Челси получил отказ на трансфер в размере 62 млн евро

«Пенсионеры» хотят подписать полузащитника

20 января 2023, 07:15 | Обновлено 20 января 2023, 07:31
1497
0
Не все продается. Челси получил отказ на трансфер в размере 62 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Мойсес Кайседо

Лондонский «Челси» сделал предложение «Брайтону» относительно трансфера полузащитника Мойсеса Кайседо. 21-летнего игрока «синие» оценили в 62 млн евро, но получили отказ.

Сообщается, что «Брайтон» оценивает Кайседо заметно выше, нежели предложил «Челси». Источник утверждает, что такова позиция «чаек» не в последнюю очередь из-за недавнего трансфера украинца Михаила Мудрика в «Челси» за 100 млн евро. Хотя у «Брайтона» в принципе нет желания терять колумбийца в текущее зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне АПЛ Кайседо провел 17 матчей, забил 1 гол.

«Брайтон» в таблице чемпионата Англии занимает 7-е место с 30-ю очками. У «Челси» 28 пунктов и 10-я позиция.

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Челси трансферы Мойсес Кайседо Брайтон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник The Athletic
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