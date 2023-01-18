«Челси был очень активен». Источник пояснил, почему Арсенал упустил Мудрика

По информации The Athetic, «Арсенал» действительно верил в то, что уже договорился о подписании Михаила Мудрика, поэтому в конце позволил представителям «Челси» себя обойти.

Известно, что один из владельцев «синих», Бегдад Эгбали, а также директор клуба по трансферам Пол Уинстэнли лично прилетели в Турцию, чтобы во время сбора «Шахтера» встретиться с руководством украинского клуба и самим игроком.

«Арсенал» не был так активен, что повлияло на ситуацию.

«В конце концов, представители какого клуба приехали в Турцию, а какой клуб решил этого не делать?», — отметил источник The Athetic.

Отмечается, что руководители «Челси» расписали Мудрику все преимущества команды и долгосрочную перспективу, на которую не влияет нынешнее 10-е место в АПЛ. Кроме того, Михаилу позвонил тренер команды Грэм Поттер, убеждая игрока, что видит его одним из ключевых исполнителей на долгий срок.

В конце сделку с «Челси» по телефону одобрил владелец «Шахтера» Ринат Ахметов. Трансфере принесет украинскому клубу гарантированные 70 миллионов евро, еще 30 миллионов прописаны в виде различных бонусов.