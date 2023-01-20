КОНТЕ: «Ненавижу проигрывать, особенно когда мы забили два мяча первыми»

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал поражение в перенесенном матче 7-го тура АПЛ против «Ман Сити» (2:4):

«Мы провели хорошую игру, показали характер. Мы оказывали большое давление на «Сити» и создавали им проблемы. Против них всегда очень сложно играть. И я тоже разочарован результатом. Я ненавижу проигрывать, особенно когда мы забили два мяча первыми.

Мы должны продолжать работать и набраться терпения. Нам нужно создать что-то серьезное с этой командой. Мы готовы совершенствоваться и расти благодаря этой игре. Это означает, что мы должны адаптироваться. У нашей команды есть опыт, поэтому нам нужно его использовать».