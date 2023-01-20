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Англия
20 января 2023, 05:47 | Обновлено 20 января 2023, 05:56
470
0

КОНТЕ: «Ненавижу проигрывать, особенно когда мы забили два мяча первыми»

Наставник «Тоттенхэма» прокомментировал досадное поражение от «Ман Сити»

20 января 2023, 05:47 | Обновлено 20 января 2023, 05:56
470
0
КОНТЕ: «Ненавижу проигрывать, особенно когда мы забили два мяча первыми»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал поражение в перенесенном матче 7-го тура АПЛ против «Ман Сити» (2:4):

«Мы провели хорошую игру, показали характер. Мы оказывали большое давление на «Сити» и создавали им проблемы. Против них всегда очень сложно играть. И я тоже разочарован результатом. Я ненавижу проигрывать, особенно когда мы забили два мяча первыми.

Мы должны продолжать работать и набраться терпения. Нам нужно создать что-то серьезное с этой командой. Мы готовы совершенствоваться и расти благодаря этой игре. Это означает, что мы должны адаптироваться. У нашей команды есть опыт, поэтому нам нужно его использовать».

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Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Тоттенхэм Антонио Конте
Источник BBC
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