КОНТЕ: «Ненавижу проигрывать, особенно когда мы забили два мяча первыми»
Наставник «Тоттенхэма» прокомментировал досадное поражение от «Ман Сити»
Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал поражение в перенесенном матче 7-го тура АПЛ против «Ман Сити» (2:4):
«Мы провели хорошую игру, показали характер. Мы оказывали большое давление на «Сити» и создавали им проблемы. Против них всегда очень сложно играть. И я тоже разочарован результатом. Я ненавижу проигрывать, особенно когда мы забили два мяча первыми.
Мы должны продолжать работать и набраться терпения. Нам нужно создать что-то серьезное с этой командой. Мы готовы совершенствоваться и расти благодаря этой игре. Это означает, что мы должны адаптироваться. У нашей команды есть опыт, поэтому нам нужно его использовать».
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