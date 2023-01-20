Другие новости20 января 2023, 00:10 | Обновлено 20 января 2023, 00:19
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ФОТО. Игра престолов. Роналду против Месси: короли встретились на поле
Смотрите фотогалерею матча «ПСЖ» против команды двух саудовских клубов
20 января 2023, 00:10 | Обновлено 20 января 2023, 00:19
485
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В четверг, 19 января, состоялся товарищеский матч между французским «ПСЖ» и смешанной командой саудовских клубов «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль».
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Выставочная игра, проходившая в Саудовской Аравии, завершилась со счетом 5:4 в пользу парижан.
Голами отметились звездные футболисты: как Криштиану Роналду (дважды) у хозяев поля, так и Лионель Месси с Килианом Мбаппе у гостей.
ФОТО. Игра престолов. Роналду против Месси: короли встретились на поле
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