ФОТО. Игра престолов. Роналду против Месси: короли встретились на поле

​В четверг, 19 января, состоялся товарищеский матч между французским «ПСЖ» и смешанной командой саудовских клубов «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль».

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Выставочная игра, проходившая в Саудовской Аравии, завершилась со счетом 5:4 в пользу парижан.

Голами отметились звездные футболисты: как Криштиану Роналду (дважды) у хозяев поля, так и Лионель Месси с Килианом Мбаппе у гостей.

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