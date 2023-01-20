Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Игра престолов. Роналду против Месси: короли встретились на поле
Другие новости
20 января 2023, 00:10 | Обновлено 20 января 2023, 00:19
485
0

ФОТО. Игра престолов. Роналду против Месси: короли встретились на поле

Смотрите фотогалерею матча «ПСЖ» против команды двух саудовских клубов

20 января 2023, 00:10 | Обновлено 20 января 2023, 00:19
485
0
ФОТО. Игра престолов. Роналду против Месси: короли встретились на поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналду и Месси

​В четверг, 19 января, состоялся товарищеский матч между французским «ПСЖ» и смешанной командой саудовских клубов «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Выставочная игра, проходившая в Саудовской Аравии, завершилась со счетом 5:4 в пользу парижан.

Голами отметились звездные футболисты: как Криштиану Роналду (дважды) у хозяев поля, так и Лионель Месси с Килианом Мбаппе у гостей.

ФОТО. Игра престолов. Роналду против Месси: короли встретились на поле

al-nasr-protiv-pszh
al-nasr-protiv-pszh-foto-1
al-nasr-protiv-pszh-foto-2
al-nasr-protiv-pszh-foto-3
al-nasr-protiv-pszh-foto-4
По теме:
ВИДЕО. Суперфинт Роналду против ПСЖ покорил всю Саудовскую Аравию
ВИДЕО. Гол Фелипе Андерсона. Лацио нанес поражение Болонье в Кубке
Аль-Наср / Аль-Хиляль – ПСЖ – 4:5. Роналду против Месси. Видео голов, обзор
товарищеские матчи Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль выбор редакции ПСЖ видео голов и обзор фотогалерея Лионель Месси Игра престолов фото
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дубль Левандовски. Барселона отгрузила 5 мячей сопернику в Кубке Испании
Футбол | 19 января 2023, 23:05 0
Дубль Левандовски. Барселона отгрузила 5 мячей сопернику в Кубке Испании
Дубль Левандовски. Барселона отгрузила 5 мячей сопернику в Кубке Испании

Также голами в ворота «Сеуты» отметились Рафинья, Ансу Фати, Франк Кессье

АПЛ уничтожает всех. 11 клубов входят в список топ-20 по уровню дохода
Футбол | 19 января 2023, 12:10 13
АПЛ уничтожает всех. 11 клубов входят в список топ-20 по уровню дохода
АПЛ уничтожает всех. 11 клубов входят в список топ-20 по уровню дохода

У конкурентов мало шансов

Антхольц-2023. Где и когда смотреть гонки шестого этапа Кубка мира
Биатлон | 19.01.2023, 05:25
Антхольц-2023. Где и когда смотреть гонки шестого этапа Кубка мира
Антхольц-2023. Где и когда смотреть гонки шестого этапа Кубка мира
Кирпичик эмиратского холдинга. Что представляет собой Жирона
Футбол | 19.01.2023, 16:24
Кирпичик эмиратского холдинга. Что представляет собой Жирона
Кирпичик эмиратского холдинга. Что представляет собой Жирона
Легендарное «Siuu» на весь стадион! Роналду сравнял счет в игре против ПСЖ
Футбол | 19.01.2023, 19:55
Легендарное «Siuu» на весь стадион! Роналду сравнял счет в игре против ПСЖ
Легендарное «Siuu» на весь стадион! Роналду сравнял счет в игре против ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В статусе лаки-лузера. Уроженец Киева обыграл россиянина на Aus Open 2023
В статусе лаки-лузера. Уроженец Киева обыграл россиянина на Aus Open 2023
18.01.2023, 11:35 3
Теннис
«Футболист другого уровня». Жирона очень довольна подписанием Цыганкова
«Футболист другого уровня». Жирона очень довольна подписанием Цыганкова
19.01.2023, 09:52 4
Футбол
ВИДЕО. Забыла правила. Финалистка АО 2022 начала радоваться победе досрочно
ВИДЕО. Забыла правила. Финалистка АО 2022 начала радоваться победе досрочно
18.01.2023, 23:07 3
Теннис
Антхольц-2023. Вирер выиграла спринт, Джима заняла 20 место
Антхольц-2023. Вирер выиграла спринт, Джима заняла 20 место
19.01.2023, 16:42 3
Биатлон
Выйдет во втором тайме топ-матча. Когда Мудрик дебютирует за Челси?
Выйдет во втором тайме топ-матча. Когда Мудрик дебютирует за Челси?
18.01.2023, 22:24 10
Футбол
Кто вместо Мудрика. Петряк и еще четыре кандидата
Кто вместо Мудрика. Петряк и еще четыре кандидата
19.01.2023, 12:26 15
Футбол
Чем запомнился Цыганков во время выступлений за Динамо
Чем запомнился Цыганков во время выступлений за Динамо
18.01.2023, 05:30 13
Футбол
Владимир Кличко отреагировал на нападки Фьюри в адрес Усика
Владимир Кличко отреагировал на нападки Фьюри в адрес Усика
19.01.2023, 12:45 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности