Италия19 января 2023, 22:50 | Обновлено 19 января 2023, 23:05
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ВИДЕО. Гол Фелипе Андерсона. Лацио нанес поражение Болонье в Кубке
В 1/4 финала Кубка Италии «Лацио» сыграет с «Монцей» или «Ювентусом»
19 января 2023, 22:50 | Обновлено 19 января 2023, 23:05
49
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В матче 1/8 финала Кубка Италии «Лацио» обыграл «Болонью» со счетом 1:0.
Единственный гол в матче для лациале забил хавбек Фелипе Андерсон.
В 1/4 финала Кубка «Лацио» сыграет с победителем матча между «Монцей» и «Ювентусом».
Кубок Италии. 1/8 финала, 19 января
Лацио – Болонья – 1:0
Гол: Фелипе Андерсон, 33
Видеообзор матча
События матча
33’
ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Андерсон (Лацио).
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