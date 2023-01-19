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Кубок Италии
Лацио
19.01.2023, FT 1 : 0
Болонья
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Италия
19 января 2023, 22:50 | Обновлено 19 января 2023, 23:05
49
0

ВИДЕО. Гол Фелипе Андерсона. Лацио нанес поражение Болонье в Кубке

В 1/4 финала Кубка Италии «Лацио» сыграет с «Монцей» или «Ювентусом»

19 января 2023, 22:50 | Обновлено 19 января 2023, 23:05
49
0
ВИДЕО. Гол Фелипе Андерсона. Лацио нанес поражение Болонье в Кубке
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Лацио» обыграл «Болонью» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче для лациале забил хавбек Фелипе Андерсон.

В 1/4 финала Кубка «Лацио» сыграет с победителем матча между «Монцей» и «Ювентусом».

Кубок Италии. 1/8 финала, 19 января

Лацио – Болонья – 1:0

Гол: Фелипе Андерсон, 33

Видеообзор матча

События матча

33’
ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Андерсон (Лацио).
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Кубок Италии по футболу Лацио Болонья видео голов и обзор Фелипе Андерсон Лацио - Болонья
Источник Sport.ua
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