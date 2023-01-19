Счет 4:3 и гол Мбаппе. Голевая феерия в Саудовской Аравии в матче ПСЖ

В четверг, 19 ноября, проходит товарищеский матч между французским клубом «ПСЖ» и командой звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» на поле Международного стадиона имени Короля Фахда.

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На 3-й минуте игры счет в поединке открыл звездный форвард французского клуба Лионель Месси. На 34-й минуте свой гол с пенальти оформил Криштиану Роналду. Вскоре защитник «ПСЖ» Маркиньос вывел свою команду вперед, но на последних секундах первого тайма Роналду оформил дубль.

Интересно, что на 39-й минуте игры Хуан Бернат получил красную карточку. Теперь парижане играют вдесятером. Перед голом Роналду, на 45+3-й минуте Неймар не смог реализовать пенальти.

Второй тайм начался с забитых голов. На 53-й минуте отличился Серхио Рамос и тут же счет сравнял Чжан Хен-Су. Однако Килиан Мбаппе смог вывести «ПСЖ» благодаря реализованному пенальти. На 65-й минуте игры счет 4:3 в пользу парижан.

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча.