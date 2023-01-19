Герои нашего времени: кто ведет Ньюкасл к мечте

«Ньюкасл» стал одной из самых интересных команд первой половины сезона в английской Премьер-лиге. С самого начала кампании «сороки» начали показывать себя крепким коллективом, который претендует на что-то серьезное. Конечно, речь о борьбе за титул не идет, но у команды Эдди Хау есть реальные шансы выйти в Лигу чемпионов на следующий сезон. Это подтверждается местом «Ньюкасла» в первой четверке турнирной таблицы АПЛ.

Конечно, «сорокам» помогает тот факт, что во многих английских топ-клубах одновременно начались трудности. «Манчестер Юнайтед» только недавно заиграл, у «Ливерпуля» кадровые проблемы, «Тоттенхэм» все еще формирует состав, а «Челси» вовсе решил начать все с чистого листа.

Но списывать успехи «Ньюкасла» только на удачу и везение – неправильно. У «сорок» до сих пор лишь одно поражение в текущем сезоне АПЛ. Такой же показатель только у лидирующего «Арсенала». Успехи «Ньюкасла» – это коллективная работа, но кое-кого можно выделить отдельно.

Эдди Хау

После продажи «Ньюкасла» многие ожидали увидеть во главе команды именитого тренера с большим количеством выигранных трофеев. При этом у данной гипотезы не было совершенно никаких резонных аргументов. «Сороки» были в полной стагнации. Никто из топ-специалистов не согласился бы на борьбу за выживание. Новое руководство клуба поступило правильно, назначив Эдди Хау. Тренер, который вывел «Борнмут» из 4-го дивизиона в Премьер-лигу, определенно умеет работать.

Возглавив «Ньюкасл», Хау первым делом изменил подход к тренировкам, увеличив их интенсивность. Это позволило «сорокам» выстроить нынешний стиль – агрессивный, динамичный и с высоким прессингом. За счет того, что футболисты всегда прибывают в оптимальной физической форме, «Ньюкасл» может играть с позиции силы со многими соперниками. Эффективную трансформацию «сорок» при Хау отметили и многие специалисты, среди которых Томас Франк, Микель Артета и Хосеп Гвардиола.

Ник Поуп

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Перестройку команды Хау начал с укрепления обороны и вратарской позиции. Так в «Ньюкасле» появился Ник Поуп. Минувшим летом «сороки» подписали футболиста из «Бернли» за 11,5 млн евро и спасли его от вылета в Чемпионшип. Поуп пока что не подводит. В текущем сезоне на счету 30-летнего голкипера 10 «сухих» матчей, что является лучшим показателем в АПЛ. Кроме того, «Ньюкасл» занимает 1-е место в Премьер-лиге по количеству пропущенных мячей (11), опережая даже «Арсенал». В этом тоже большая заслуга Поупа.

Киран Триппьер

Триппьер стал одним из первых, кто поверил в новый проект «сорок». Ровно год назад 32-летний фулбек покинул посреди сезона «Атлетико», вместе с которым стал чемпионом Испании, и перешел в «Ньюкасл». Сначала Киран боролся за выживание вместе с новой командой, а теперь уже сражается за выход в Лигу чемпионов. Триппьер является важным игроком для «сорок». Он одинаково хорошо работает и в обороне, и в атаке. Кроме того, Киран является одним из лучших исполнителей стандартов в команде. Это очень важно, поскольку у «Ньюкасла» одна из самых высоких команд в АПЛ. Триппьер может и сам пробить, и подать мяч поближе к воротам.

Бруно Гимараэс

Гимараэс меньше года играет в составе «сорок», а к нему уже присматриваются топ-клубы. Бразильцу повезло найти свою команду. Бруно является опорником атакующего типа, а нынешний «Ньюкасл» ему хорошо подходит. Нередко 25-летний хавбек не только разрушает чужие атаки, но и развивает свои. В текущем сезоне на его счету уже 3 гола и 3 результативные передачи в 15-ти матчах АПЛ. Это хорошие показатели результативности для опорного полузащитника. Он является одним из самых эффективных и одним из самых опасных игроков Премьер-лиги на своей позиции.

Мигель Альмирон

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Альмирон стал одним из главных действующих лиц «Ньюкасла» в текущем сезоне. Мигель выступает в составе «сорок» уже 4,5 года. За это время он ни разу не забивал даже пяти голов за сезон. В нынешней кампании на его счету уже 9 мячей в Премьер-лиге. Некоторые из них, кстати, были забиты после передач Гимараэса. Парагваец является лучшим бомбардиром «Ньюкасла» в текущем сезоне и шестым лучшим бомбардиром АПЛ. У латиноамериканцев получилась хорошая связка в «Ньюкасле», которая может приносить положительные результаты в долгосрочной перспективе.

Каллум Уилсон

В каждой команде должны быть опытные игроки и Уилсон – один из них. Каллум сразу стал связующим звеном между командой и новым тренером. Форвард хорошо знаком с Хау, поскольку играл под его руководством в «Борнмуте». Как и его наставник, 30-летний нападающий пришел в элиту из низов английского футбола. В его карьере были даже команды из 5-го дивизиона. Сейчас Уилсон является важным игроком для «Ньюкасла», который рвется в ЛЧ. Каллум и забивает, и ассистирует, и передает одноклубникам тренерские идеи на поле. Может совместными усилиями у этих парней и получится сделать что-то по-настоящему значимое для клуба и для города.

Текст: meta.ua/sport