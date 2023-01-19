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19 января 2023, 19:55 | Обновлено 19 января 2023, 19:57
5378
2

Легендарное «Siuu» на весь стадион! Роналду сравнял счет в игре против ПСЖ

Звездный португалец отметился на 34-й минуте с пенальти

19 января 2023, 19:55 | Обновлено 19 января 2023, 19:57
5378
2
Легендарное «Siuu» на весь стадион! Роналду сравнял счет в игре против ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В четверг, 19 ноября, проходит товарищеский матч между французским клубом «ПСЖ» и командой звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» на поле Международного стадиона имени Короля Фахда.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 3-й минуте игры счет в поединке открыл звездный форвард французского клуба Лионель Месси. На 34-й минуте свой гол с пенальти оформил Криштиану Роналду.

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча.

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Криштиану Роналду ПСЖ Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Andr_Egor
Левый пенальти, мяч уже улетел. Только и может пенальти забивать. 
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