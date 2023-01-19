Другие новости19 января 2023, 19:55 | Обновлено 19 января 2023, 19:57
5378
2
Легендарное «Siuu» на весь стадион! Роналду сравнял счет в игре против ПСЖ
Звездный португалец отметился на 34-й минуте с пенальти
19 января 2023, 19:55 | Обновлено 19 января 2023, 19:57
5378
2
В четверг, 19 ноября, проходит товарищеский матч между французским клубом «ПСЖ» и командой звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» на поле Международного стадиона имени Короля Фахда.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 3-й минуте игры счет в поединке открыл звездный форвард французского клуба Лионель Месси. На 34-й минуте свой гол с пенальти оформил Криштиану Роналду.
Sport.ua проводит видеотрансляцию матча.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 января 2023, 23:35 1
Бразилец отличился в Кубке страны за ПАОК
Бокс | 19 января 2023, 12:45 3
Бывший чемпион мира расценивает это, как игру на публику
Футбол | 19.01.2023, 20:06
Теннис | 19.01.2023, 17:17
Футбол | 18.01.2023, 22:05
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Левый пенальти, мяч уже улетел. Только и может пенальти забивать.
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.01.2023, 19:26 12
19.01.2023, 10:11
17.01.2023, 22:01 2
Баскетбол
18.01.2023, 10:45 9
18.01.2023, 22:24 10
17.01.2023, 17:45 13
18.01.2023, 00:10