Легендарное «Siuu» на весь стадион! Роналду сравнял счет в игре против ПСЖ

В четверг, 19 ноября, проходит товарищеский матч между французским клубом «ПСЖ» и командой звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» на поле Международного стадиона имени Короля Фахда.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 3-й минуте игры счет в поединке открыл звездный форвард французского клуба Лионель Месси. На 34-й минуте свой гол с пенальти оформил Криштиану Роналду.

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча.