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Досье
19 января 2023, 19:20 | Обновлено 19 января 2023, 19:23
4303
0

Кто, если не он? Месси открыл счет в игре с командой Роналду

Звездный аргентинский форвард открыл счет уже на 3-й минуте

19 января 2023, 19:20 | Обновлено 19 января 2023, 19:23
4303
0
Кто, если не он? Месси открыл счет в игре с командой Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В четверг, 19 ноября, проходит товарищеский матч между французским клубом «ПСЖ» и командой звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» на поле Международного стадиона имени Короля Фахда.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 3-й минуте игры счет в поединке открыл звездный форвард французского клуба Лионель Месси.

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча.

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Источник Sport.ua
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