Кто, если не он? Месси открыл счет в игре с командой Роналду
Звездный аргентинский форвард открыл счет уже на 3-й минуте
В четверг, 19 ноября, проходит товарищеский матч между французским клубом «ПСЖ» и командой звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» на поле Международного стадиона имени Короля Фахда.
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На 3-й минуте игры счет в поединке открыл звездный форвард французского клуба Лионель Месси.
Sport.ua проводит видеотрансляцию матча.
⚽️ 3' L'ouverture du score déjà par Leo Messi !!#PSGRiyadhSeasonTeam I #PSGQatarTour2023 pic.twitter.com/aB3sMvQE1e— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 19, 2023
❤️💙#PSGRiyadhSeasonTeam I #PSGQatarTour2023 https://t.co/5Y7YDkYVj3 pic.twitter.com/MLx2rFlvG2— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 19, 2023
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