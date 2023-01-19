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Италия
19 января 2023, 21:55 | Обновлено 19 января 2023, 22:00
401
0

ВИДЕО. Официальный сайт Серии А не засчитал ассист Коваленко. В чем дело?

Это могло бы быть первое голевое действие украинца за год

19 января 2023, 21:55 | Обновлено 19 января 2023, 22:00
401
0
ВИДЕО. Официальный сайт Серии А не засчитал ассист Коваленко. В чем дело?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Официальный сайт Серии А не засчитал голевой пас украинского футболиста итальянской «Специи» Виктора Коваленко в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу против «Аталанты».

Виктор вышел в старте своей команды. Отметим, что украинец является игроком «Аталанты», однако выступает на правах аренды в «Специи». На 38-й минуте игры Виктор сделал ассист на Даниэле Верде.

Однако в итоге оказалось, что голевой пас Коваленко не был засчитан. Дело в том, что не Виктор сыграл мяч, а его опередил защитник «Аталанты», который неудачно скинул мяч прям к Верде.

Этот ассист мог стать для Коваленко первым результативным действием с января 2022 года, когда он отдал пас на партнера во встрече с «Миланом» в Серии А, в результате которого был забит гол.

Отметим, что поединок завершился со счетом 5:2 в пользу команды из Бергамо.

ВИДЕО. Официальный сайт Серии А не засчитал ассист Коваленко. В чем дело?

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Виктор Коваленко видео Аталанта Кубок Италии по футболу Серия A Специя Аталанта - Специя
Источник Серия A
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