Официальный сайт Серии А не засчитал голевой пас украинского футболиста итальянской «Специи» Виктора Коваленко в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу против «Аталанты».

Виктор вышел в старте своей команды. Отметим, что украинец является игроком «Аталанты», однако выступает на правах аренды в «Специи». На 38-й минуте игры Виктор сделал ассист на Даниэле Верде.

Однако в итоге оказалось, что голевой пас Коваленко не был засчитан. Дело в том, что не Виктор сыграл мяч, а его опередил защитник «Аталанты», который неудачно скинул мяч прям к Верде.

Этот ассист мог стать для Коваленко первым результативным действием с января 2022 года, когда он отдал пас на партнера во встрече с «Миланом» в Серии А, в результате которого был забит гол.

Отметим, что поединок завершился со счетом 5:2 в пользу команды из Бергамо.

ВИДЕО. Официальный сайт Серии А не засчитал ассист Коваленко. В чем дело?