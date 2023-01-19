Италия19 января 2023, 17:20 | Обновлено 19 января 2023, 17:39
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Коваленко отличился ассистом в матче с Аталантой
Украинский хавбек помог отличиться Даниэле Верде
19 января 2023, 17:20 | Обновлено 19 января 2023, 17:39
454
4
В матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу «Аталанта» принимает «Специю».
На 38 минуте встречи счет стал 3:2 в пользу команды из Бергамо. Голевой передачей на Даниэле Верде отличился украинский хавбек Виктор Коваленко.
Это первое результативное действие Коваленко в этом сезоне. Виктор провел 8 матчей в Серии А.
Ранее сообщалось, что «Специя» уверена в выкупе Коваленко и подписании с ним контракта до 2026 года.
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Комментарии 4
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Асист)) Просто невдало прийняв м"яч і той до Верде відлетів)
Харош Витек, красава. Без иронии. В Италии щас нормас наверное, климат мягче, вино вкуснее , а главное нет войны. Удачи
я реально и забыл что он есть...вот это просрал карьеру-уж лучше бы в шахте остался
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