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  4. Коваленко отличился ассистом в матче с Аталантой
Италия
19 января 2023, 17:20 | Обновлено 19 января 2023, 17:39
454
4

Коваленко отличился ассистом в матче с Аталантой

Украинский хавбек помог отличиться Даниэле Верде

19 января 2023, 17:20 | Обновлено 19 января 2023, 17:39
454
4
Коваленко отличился ассистом в матче с Аталантой
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

В матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу «Аталанта» принимает «Специю».

На 38 минуте встречи счет стал 3:2 в пользу команды из Бергамо. Голевой передачей на Даниэле Верде отличился украинский хавбек Виктор Коваленко.

Это первое результативное действие Коваленко в этом сезоне. Виктор провел 8 матчей в Серии А.

Ранее сообщалось, что «Специя» уверена в выкупе Коваленко и подписании с ним контракта до 2026 года.

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Даниэле Верде Виктор Коваленко Аталанта Специя Аталанта - Специя Кубок Италии по футболу
Источник Sport.ua
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Alehandro
Асист)) Просто невдало прийняв м"яч і той до Верде відлетів)
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KIEWADIM
Харош Витек, красава. Без иронии. В Италии щас нормас наверное, климат мягче, вино вкуснее , а главное нет войны. Удачи
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umnuy2
я реально и забыл что он есть...вот это просрал карьеру-уж лучше бы в шахте остался
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