Коваленко отличился ассистом в матче с Аталантой

В матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу «Аталанта» принимает «Специю».

На 38 минуте встречи счет стал 3:2 в пользу команды из Бергамо. Голевой передачей на Даниэле Верде отличился украинский хавбек Виктор Коваленко.

Это первое результативное действие Коваленко в этом сезоне. Виктор провел 8 матчей в Серии А.

Ранее сообщалось, что «Специя» уверена в выкупе Коваленко и подписании с ним контракта до 2026 года.