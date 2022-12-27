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Италия
27 декабря 2022, 18:20 | Обновлено 27 декабря 2022, 18:27
428
0

Специя уверена в выкупе Коваленко и подписании с ним контракта до 2026 года

Украинец находится на хорошем счету в итальянской команде

27 декабря 2022, 18:20 | Обновлено 27 декабря 2022, 18:27
428
0
Специя уверена в выкупе Коваленко и подписании с ним контракта до 2026 года
Instagram. Виктор Коваленко

Итальянская «Специя» уверена в том, что ей удастся сохранить в своих рядах 26-летнего украинского хавбека Виктора Коваленко, арендованного у «Аталанты».

Планируя кадровую работу на будущее, руководство «орлят» спокойно по поводу Коваленко, с которым клуб фактически согласовал все детали личного контракта, рассчитанного до лета 2026 года.

По имеющейся информации, «Специя» арендовала Коваленко с обязательством выкупа, которое наступит при выполнении условия, при котором «орлята» сохранят прописку в Серии А на следующий сезон.

На текущий момент «Специя» занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А, и находится в шести очках от зоны вылета.

Коваленко в сезоне-2022/23 провел 7 матчей за «Специю» в Серии А, не отличившись голевыми действиями.

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Источник Tuttomercatoweb
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