С тремя украинками. Известны все участницы третьего круга Australian Open
В борьбе остались две теннисистки из квалификации, вторая ракетка вылетела
18 и 19 января состоялись матчи второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, по результату которых стали известны все пары третьего раунда.
На этой стадии Украину представят три теннисистки: Катерина Байндл, Марта Костюк и Ангелина Калинина. В случае успеха двух последних они сразятся между собой в 1/8 финала.
Во втором раунде выбыла вторая ракетка мира Онс Жабер, также в борьбе остались две победительницы квалификации.
Australian Open. Пары третьего круга
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Кристина Букша [Q]
Елена Рыбакина [22] – Даниэль Коллинс [13]
Катерина Байндл – Алена Остапенко [17]
Бернарда Пера – Кори Гауфф [7]
Джессика Пегула [3] – Марта Костюк
Барбора Крейчикова [20] – Ангелина Калинина
Мэдисон Киз [10] – Виктория Азаренко [24]
Чжу Линь – Мария Саккари [6]
Нижняя часть сетки
Варвара Грачева – Каролина Плишкова [30]
Чжан Шуай [23] – Кэти Волынец [Q]
Магда Линетт – Екатерина Александрова [19]
Лаура Зигемунд – Каролин Гарсия [4]
Арина Соболенко [5] – Элизе Мертенс [26]
Камила Джорджи – Белинда Бенчич [12]
Нурия Паррисас-Диас – Донна Векич
Линда Фругвиртова – Маркета Вондроушова
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