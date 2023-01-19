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Australian Open
19 января 2023, 17:10 | Обновлено 19 января 2023, 18:26
1266
0

С тремя украинками. Известны все участницы третьего круга Australian Open

В борьбе остались две теннисистки из квалификации, вторая ракетка вылетела

19 января 2023, 17:10 | Обновлено 19 января 2023, 18:26
1266
0
С тремя украинками. Известны все участницы третьего круга Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Гарсия и Лейла Фернандес

18 и 19 января состоялись матчи второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, по результату которых стали известны все пары третьего раунда.

На этой стадии Украину представят три теннисистки: Катерина Байндл, Марта Костюк и Ангелина Калинина. В случае успеха двух последних они сразятся между собой в 1/8 финала.

Во втором раунде выбыла вторая ракетка мира Онс Жабер, также в борьбе остались две победительницы квалификации.

Australian Open. Пары третьего круга

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Кристина Букша [Q]
Елена Рыбакина [22] – Даниэль Коллинс [13]

Катерина Байндл – Алена Остапенко [17]
Бернарда Пера – Кори Гауфф [7]

Джессика Пегула [3] – Марта Костюк
Барбора Крейчикова [20] – Ангелина Калинина

Мэдисон Киз [10] – Виктория Азаренко [24]
Чжу Линь – Мария Саккари [6]

Нижняя часть сетки

Варвара Грачева – Каролина Плишкова [30]
Чжан Шуай [23] – Кэти Волынец [Q]

Магда Линетт – Екатерина Александрова [19]
Лаура Зигемунд – Каролин Гарсия [4]

Арина Соболенко [5] – Элизе Мертенс [26]
Камила Джорджи – Белинда Бенчич [12]

Нурия Паррисас-Диас – Донна Векич
Линда Фругвиртова – Маркета Вондроушова

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Ига Свёнтек Australian Open 2023 Кристина Букша Елена Рыбакина Даниэль Коллинс Катерина Байндл (Козлова) Алена Остапенко Бернарда Пера Кори Гауфф Джессика Пегула Марта Костюк Барбора Крейчикова Ангелина Калинина Мэдисон Киз Виктория Азаренко Чжу Линь Мария Саккари Варвара Грачева Каролина Плишкова Чжан Шуай Кэти Волынец Магда Линетт Екатерина Александрова Лаура Зигемунд Каролин Гарсия Арина Соболенко Элизе Мертенс Камила Джорджи Белинда Бенчич Нурия Паррисас-Диас Донна Векич Линда Фругвиртова Маркета Вондроушова
Источник Sport.ua
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