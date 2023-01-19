С тремя украинками. Известны все участницы третьего круга Australian Open

18 и 19 января состоялись матчи второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, по результату которых стали известны все пары третьего раунда.

На этой стадии Украину представят три теннисистки: Катерина Байндл, Марта Костюк и Ангелина Калинина. В случае успеха двух последних они сразятся между собой в 1/8 финала.

Во втором раунде выбыла вторая ракетка мира Онс Жабер, также в борьбе остались две победительницы квалификации.

Australian Open. Пары третьего круга

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Кристина Букша [Q]

Елена Рыбакина [22] – Даниэль Коллинс [13]

Катерина Байндл – Алена Остапенко [17]

Бернарда Пера – Кори Гауфф [7]

Джессика Пегула [3] – Марта Костюк

Барбора Крейчикова [20] – Ангелина Калинина

Мэдисон Киз [10] – Виктория Азаренко [24]

Чжу Линь – Мария Саккари [6]

Нижняя часть сетки

Варвара Грачева – Каролина Плишкова [30]

Чжан Шуай [23] – Кэти Волынец [Q]

Магда Линетт – Екатерина Александрова [19]

Лаура Зигемунд – Каролин Гарсия [4]

Арина Соболенко [5] – Элизе Мертенс [26]

Камила Джорджи – Белинда Бенчич [12]

Нурия Паррисас-Диас – Донна Векич

Линда Фругвиртова – Маркета Вондроушова