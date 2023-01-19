Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона согласовала подписание Гюндогана
Испания
19 января 2023, 15:58 | Обновлено 19 января 2023, 16:03
210
0

Барселона согласовала подписание Гюндогана

Немецкий хавбек присоединится к каталонцам на правах свободного агента

19 января 2023, 15:58 | Обновлено 19 января 2023, 16:03
210
0
Барселона согласовала подписание Гюндогана
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

Каталонская «Барселона» согласовала трансфер полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана. Немец турецкого происхождения станет футболистом «сине-гранатовых» следующим летом на правах свободного агента.

Контракт Гюндогана с «Манчестер Сити» заканчивается в конце сезона. «Горожане» не против продлить сотрудничество с немцем, но если верить источнику, футболист уже дал согласие на переход в «Барселону».

В нынешнем сезоне Гюндоган записал на свой актив два гола и две результативные передачи в Английской премьер-лиге. 32-летний полузащитник выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» проявляет интерес к Фирмино.

По теме:
Почеттино может вернуться в Тоттенхэм
Динамовский балласт. Дуэлунд заявил о желании покинуть НЕК Неймеген
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-нападающий Шахтера стал игроком Аргентинос Хуниорс
Барселона Илкай Гюндоган трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Football Espana
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
Другие виды | 19 января 2023, 00:24 3
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)

Турнир пройдет с 11 по 29 января в Польше и Швеции

Кристал Пэлас – Ман Юнайтед – 1:1. Супергол Олисе. Видео голов и обзор
Футбол | 19 января 2023, 01:14 1
Кристал Пэлас – Ман Юнайтед – 1:1. Супергол Олисе. Видео голов и обзор
Кристал Пэлас – Ман Юнайтед – 1:1. Супергол Олисе. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор перенесенного матча 7-го тура чемпионата Англии

ВИДЕО. Гол за 3 минуты. Экс-звезда Шахтера Тайсон отметил дебют в Греции
Футбол | 18.01.2023, 23:35
ВИДЕО. Гол за 3 минуты. Экс-звезда Шахтера Тайсон отметил дебют в Греции
ВИДЕО. Гол за 3 минуты. Экс-звезда Шахтера Тайсон отметил дебют в Греции
ВИДЕО. Стал известен игровой номер Цыганкова в Жироне
Футбол | 18.01.2023, 16:08
ВИДЕО. Стал известен игровой номер Цыганкова в Жироне
ВИДЕО. Стал известен игровой номер Цыганкова в Жироне
БУРЯК: «Мудрик должен помнить: Челси – не благотворительный фонд»
Футбол | 19.01.2023, 11:17
БУРЯК: «Мудрик должен помнить: Челси – не благотворительный фонд»
БУРЯК: «Мудрик должен помнить: Челси – не благотворительный фонд»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Мудрик провел первую тренировку с Челси
ВИДЕО. Мудрик провел первую тренировку с Челси
18.01.2023, 18:55 11
Футбол
Выйдет во втором тайме топ-матча. Когда Мудрик дебютирует за Челси?
Выйдет во втором тайме топ-матча. Когда Мудрик дебютирует за Челси?
18.01.2023, 22:24 10
Футбол
ВИДЕО. Трехочковый за 0.5 сек до сирены. Будивельник вырвал победу в БИБЛ
ВИДЕО. Трехочковый за 0.5 сек до сирены. Будивельник вырвал победу в БИБЛ
17.01.2023, 20:04
Баскетбол
ФОТО. Фанаты Арсенала будут в ярости. Мудрик призвал делать Лондон синим
ФОТО. Фанаты Арсенала будут в ярости. Мудрик призвал делать Лондон синим
18.01.2023, 20:02 6
Футбол
Впервые за 14 лет карьеры. Байндл вышла в 3-й раунд Аustralian Open 2023
Впервые за 14 лет карьеры. Байндл вышла в 3-й раунд Аustralian Open 2023
18.01.2023, 10:45 9
Теннис
Лунин зол на Анчелотти. Пора покидать Реал? Есть варианты в АПЛ
Лунин зол на Анчелотти. Пора покидать Реал? Есть варианты в АПЛ
18.01.2023, 19:26 11
Футбол
В результате крушения вертолета в Броварах погибло руководство МВД
В результате крушения вертолета в Броварах погибло руководство МВД
18.01.2023, 10:35 12
Война
ВИДЕО. Забыла правила. Финалистка АО 2022 начала радоваться победе досрочно
ВИДЕО. Забыла правила. Финалистка АО 2022 начала радоваться победе досрочно
18.01.2023, 23:07 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности