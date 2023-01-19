Барселона согласовала подписание Гюндогана
Немецкий хавбек присоединится к каталонцам на правах свободного агента
Каталонская «Барселона» согласовала трансфер полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана. Немец турецкого происхождения станет футболистом «сине-гранатовых» следующим летом на правах свободного агента.
Контракт Гюндогана с «Манчестер Сити» заканчивается в конце сезона. «Горожане» не против продлить сотрудничество с немцем, но если верить источнику, футболист уже дал согласие на переход в «Барселону».
В нынешнем сезоне Гюндоган записал на свой актив два гола и две результативные передачи в Английской премьер-лиге. 32-летний полузащитник выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года.
Ранее сообщалось, что «Барселона» проявляет интерес к Фирмино.
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