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Испания
05 января 2023, 15:28 | Обновлено 05 января 2023, 15:33
236
0

Барселона проявляет интерес к Фирмино

Каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием бразильца следующим летом

05 января 2023, 15:28 | Обновлено 05 января 2023, 15:33
236
0
Барселона проявляет интерес к Фирмино
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Фирмино

«Барселона» проявляет интерес к бразильскому нападающему «Ливерпуля» Роберто Фирмино. Каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста следующим летом.

Бразилец может заменить в «Барсе» нидерландца Мемфиса Депая, который, скорее всего, покинет клуб летом 2023 года на правах свободного агента.

В этом сезоне 31-летний Фирмино провел за «Ливерпуль» 21 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов приобрести лидера сборной Марокко.

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Источник Daily Mail
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