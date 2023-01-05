Барселона проявляет интерес к Фирмино

«Барселона» проявляет интерес к бразильскому нападающему «Ливерпуля» Роберто Фирмино. Каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста следующим летом.

Бразилец может заменить в «Барсе» нидерландца Мемфиса Депая, который, скорее всего, покинет клуб летом 2023 года на правах свободного агента.

В этом сезоне 31-летний Фирмино провел за «Ливерпуль» 21 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов приобрести лидера сборной Марокко.