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  4. Катерина Байндл – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
19 января 2023, 15:34 |
443
0

Катерина Байндл – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите трансляцию матча третьего круга Australian Open

19 января 2023, 15:34 |
443
0
Катерина Байндл – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

20 января украинская теннисистка Катерина Байндл (№95 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В третьем раунде украинка сразится против Алены Остапенко из Латвии (№17 WTA). Встреча состоится третьим запуском на 1573 Arena после поединка Фругвиртова/Риск – Дзаламидзе/Панова. Ориентировочное время начала матча – не ранее 05:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки сыграли три матча, украинка пока не проигрывала. Но это будет первый матч на харде.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Бернардой Перой (№41 WTA) или Кори Гауфф (№7 WTA).

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смотреть онлайн Australian Open 2023 Катерина Байндл (Козлова) Алена Остапенко
Источник Sport.ua
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