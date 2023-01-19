Катерина Байндл – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 января украинская теннисистка Катерина Байндл (№95 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В третьем раунде украинка сразится против Алены Остапенко из Латвии (№17 WTA). Встреча состоится третьим запуском на 1573 Arena после поединка Фругвиртова/Риск – Дзаламидзе/Панова. Ориентировочное время начала матча – не ранее 05:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки сыграли три матча, украинка пока не проигрывала. Но это будет первый матч на харде.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Бернардой Перой (№41 WTA) или Кори Гауфф (№7 WTA).

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