Кирьос иронично отреагировал на вылет игроков топ-20 из нижней четверти AO
Ник рад тому, что у менее рейтинговых игроков появился шанс
Лидер австралийского тенниса Ник Кирьос, который пропускает Australian Open из-за проблем с коленом, отреагировал на вылет американца Тейлора Фритца (№9 АТР) и немца Александра Зверева (№13 АТР) с Открытого чемпионата Австралии.
Отметим, что их обыграли австралиец Алексей Попырин (№103 АТР) и американец Майкл Ммо (№107 АТР) соответственно.
«Хорошая работа, Поп и Ммо. Не расслабляйтесь, это только третий круг. На кону большой шанс. Оба выложились», – написал Кириос в твиттере.
Также Ник прокомментировал тот факт, что в нижней четверти турнирной сетки не осталось игроков из топ-20: «Славный турнирчик категории 250».
🙏🏾🙏🏾🙏🏾 pic.twitter.com/bvOO0CCcor— Michael Mmoh (@MichaelMmoh) January 19, 2023
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