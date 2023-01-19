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Australian Open
19 января 2023, 15:20 |
557
0

Кирьос иронично отреагировал на вылет игроков топ-20 из нижней четверти AO

Ник рад тому, что у менее рейтинговых игроков появился шанс

19 января 2023, 15:20 |
557
0
Кирьос иронично отреагировал на вылет игроков топ-20 из нижней четверти AO
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев и Майкл Ммо

Лидер австралийского тенниса Ник Кирьос, который пропускает Australian Open из-за проблем с коленом, отреагировал на вылет американца Тейлора Фритца (№9 АТР) и немца Александра Зверева (№13 АТР) с Открытого чемпионата Австралии.

Отметим, что их обыграли австралиец Алексей Попырин (№103 АТР) и американец Майкл Ммо (№107 АТР) соответственно.

«Хорошая работа, Поп и Ммо. Не расслабляйтесь, это только третий круг. На кону большой шанс. Оба выложились», – написал Кириос в твиттере.

Также Ник прокомментировал тот факт, что в нижней четверти турнирной сетки не осталось игроков из топ-20: «Славный турнирчик категории 250».

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Тейлор Фритц Александр Зверев Майкл Ммо Алексей Попырин Australian Open 2023 Ник Кирьос
Источник Twitter
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