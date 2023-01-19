Почеттино может вернуться в Тоттенхэм

Бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может вернуться в команду следующим летом.

Руководство «шпор» рассматривает вариант с возвращением аргентинца на тот случай, если нынешний тренер Антонио Конте не продлит свой истекающий контракт.

Напомним, ранее с работой в «Тоттенхэме» связывали бывшего тренера «Челси» Томаса Тухеля. Тем не менее, источник сообщает, что немец не является приоритетным кандидатом для руководства «шпор».

Ранее сообщалось, что Тухель хочет заменить Конте в «Тоттенхэме».