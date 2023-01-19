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Англия
19 января 2023, 15:07 | Обновлено 19 января 2023, 15:12
422
0

Почеттино может вернуться в Тоттенхэм

Руководство «шпор» рассматривает вариант с возвращением аргентинца

19 января 2023, 15:07 | Обновлено 19 января 2023, 15:12
422
0
Почеттино может вернуться в Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может вернуться в команду следующим летом.

Руководство «шпор» рассматривает вариант с возвращением аргентинца на тот случай, если нынешний тренер Антонио Конте не продлит свой истекающий контракт.

Напомним, ранее с работой в «Тоттенхэме» связывали бывшего тренера «Челси» Томаса Тухеля. Тем не менее, источник сообщает, что немец не является приоритетным кандидатом для руководства «шпор».

Ранее сообщалось, что Тухель хочет заменить Конте в «Тоттенхэме».

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Тоттенхэм Маурисио Почеттино трансферы трансферы АПЛ
Источник Sport.ua
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